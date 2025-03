Le PSG sidéré, les caisses sont vides ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est victime de son succès et cela provoque une rupture de stock inattendue dans les boutiques du club de la capitale.

Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions, le PSG ne laisse que des miettes à ses adversaires. La réussite en Coupe d’Europe marque forcément les esprits, et cela se voit directement sur un indicateur toujours bon à prendre en compte. Il s’agit de la vente des maillots, qui connait un vif succès ces dernières semaines. Et notamment le maillot « fourth » qui a été dévoilé en partenariat avec la marque Jordan. Sortie le 14 janvier dernier et mise en vente une semaine plus tard, cette tenue a eu du mal à décoller mais les performances d’Ousmane Dembélé et ses coéquipiers se sont chargées de faire une énorme différence. C’est en effet avec ce maillot bleu comprenant des ailes dessinées sur les épaules que le PSG a brillé face à Manchester City, Stuttgart, Brest et est allé chercher sa qualification à Liverpool il y a deux semaines. Résultat, les supporters se sont rués sur ces maillots au point de provoquer une double rupture de stock, les caisses et les cartons des tenues étant désormais totalement vides.

Plus un maillot homme disponible dans les caisses

Un moment spécial, partagé ensemble 🫶



🎬 Liverpool/PSG, le film, dispo maintenant : https://t.co/6igoSoAxK6 pic.twitter.com/vlQ6DuZDVr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2025

Selon les informations du site spécialisé Culture PSG, les boutiques officielles ont été dévalisées, et plus aucun article ne restait en vente la semaine dernière. Le club de la capitale a remis quelques tenues dans ses boutiques, mais pour connaitre désormais le même sort cette semaine. Quelques maillots restent disponibles mais soit en très grande taille, ou en taille femme ou enfant. Un vrai succès que le PSG n’avait pas prévu, puisque le maillot n’est plus disponible à la vente pour un homme adulte, l'article qui se vend le mieux. Le partenariat est donc gagnant, et comme le rappellent quelques internautes un brin moqueurs, il suffit surtout de gagner des gros matchs pour vendre des maillots, et pas forcément d’acheter des superstars mondiales à tout de bras. Néanmoins, quels que soit les chiffres de vente de maillots en fin de saison, on sera forcément très loin des premières années de Neymar, quand le Brésilien était capable de faire vendre 10.000 maillots par jour lors de son arrivée à Paris en 2017.