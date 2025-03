Nasser Al-Khelaifi viré de force de la LFP ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Critiqué pour avoir plusieurs casquettes au sein de la Ligue de Football Professionnel, Nasser Al-Khelaifi est sous la menace d'un projet de loi qui pourrait l'obliger à quitter définitivement le conseil d'administration.

A une semaine de la diffusion de Complément d'Enquête sur France 2, le président du Paris Saint-Germain et de Beinsports a déjà les oreilles qui sifflent très fort. Depuis la diffusion de la fameuse séquence où on le voit et l'entend avoir un échange très tendu avec John Textor, Nasser Al-Khelaifi est l'objet de vives critiques, le fait qu'il soit à la fois à la manœuvre pour défendre le PSG, mais également tirer les ficelles dans le dossier des droits TV avec Beinsports, suscite de plus en plus un malaise. Mais, selon Laurent Lafon, sénateur centriste du Val-de-Marne, tout cela pourrait changer rapidement. Ce dernier, qui vient de déposer une proposition de loi pour repenser l’organisation, la gestion et le financement du sport professionnel, cette double casquette pourrait ne pas durer longtemps.

Al-Khelaifi ne pourra plus cumuler les fonctions

Invité de l'After, sur RMC, et interrogé par Daniel Riolo, qui milite pour virer Nasser Al-Khelaifi et Vincent Labrune depuis des mois, le sénateur a précisé que si son projet de loi est voté, alors le dirigeant qatari devra quitter sans délai le conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel. « Quelqu’un qui a des responsabilités dans un organisme de direction, au niveau de la LFP ou de la société commerciale, et qui par ailleurs a des intérêts chez un diffuseur, ne peut pas exercer les deux mandats en même temps (...) Il y a forme d’omerta qui s’est mise en place et qu’il faut casser. Beaucoup de gens n’ont pas voulu participer à nos auditions si ce n’était pas à huis-clos », a fait remarquer Laurent Lafon, qui est convaincu que la Ligue de Football Professionnel ne peut pas échapper à une introspection et à une remise en cause de son mode de fonctionnement.

La LFP doit se réformer

Reste cependant que ce projet de loi n'est pour l'instant qu'un projet de loi, et que compte tenu de l'actualité mondiale, les parlementaires ne mettront pas ce dossier en haut de la pile. Cela laisse un peu de temps à la LFP et aux clubs de Ligue 1 pour remettre un peu d'ordre dans la maison, quitte à se fâcher un peu avec Vincent Labrune, qui a porté plainte la semaine passée contre Daniel Riolo, et Nasser Al-Khelaifi. Mais tout indique que pour l'instant ce n'est pas encore le cas, la Ligue de Football Professionnel bossant de son côté sur le dossier des droits et la pérennité du contrat avec DAZN.