Les supporters du PSG sont des « ‍animaux ‍», il craque en direct

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’attitude des supporters du PSG lors du Classique contre l’OM provoque l’indignation de nombreux observateurs. Les insultes à l’encontre d’Adrien Rabiot et de sa famille ont notamment choqué Vincent Moscato.

Le Parc des Princes promettait l’enfer à Adrien Rabiot pour son retour à Paris avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur les épaules. Les supporters du Paris Saint-Germain ont tenu leur parole, enchaînant chants et banderoles d’une haine incomparable à l’égard du milieu de terrain olympien. La rencontre n’a pas été interrompue par Clément Turpin, ce qui n’empêche que le joueur et sa famille ont pris très cher pendant le Classique, à tel point qu’une plainte va être déposée par le clan Rabiot ainsi que par l’Olympique de Marseille.

⚡️"Que Nasser ne réponde pas, c'est une honte, il se prend pour le roi. Ne pas faire d'excuses au nom de tout le club est un gros manque d'élégance. Ce gamin doit être meurtri. Les mots sont parfois plus violents que les gestes"



Rabiot pris pour cible au Parc, Vincent s'indigne. pic.twitter.com/08p8xe48IF — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 18, 2025

Avec des insultes à l’égard de sa maman mais aussi et surtout de son papa décédé, la ligne rouge a été franchie à certains moments de la soirée. Ce qui répugne totalement Vincent Moscato, consultant pour RMC, lequel s’est dit indigné par l’attitude des supporters du club de la capitale. « C’est une honte que Nasser Al-Khelaïfi ne réponde pas. A sa place, je me serais excusé au nom de tout le club. C’est un gros manque d’élégance, il se prend pour le roi, il n’est plus avec nous. C’est honteux. Ce gamin doit être meurtri quand même, en ayant joué au PSG, sa mère traité de p… Sincèrement, ça m’aurait terriblement affecté. Ce sont des animaux, tu vois les mecs, ils sont en bande, tout est toléré… » s'est indigné Vincent Moscato avant de conclure

Vincent Moscato fracasse les supporters du PSG

« Cela fait des années que ça s’envenime, on dit ‘c’est le foot, c’est normal de se chauffer dans le foot’. Prenez les armes et tirez-vous dessus aussi ! Les mots sont parfois beaucoup plus violents que les gestes. Insulter la mère et son fils en même temps, c’est d’une ignominie rarissime. Tu as les images des mecs avec la banderole, tu prends un lot de 50 mecs, tu les interdits à vie. Vous puez, vous dégagez des enceintes sportives, le sport ce n’est pas ça, vous faites un mal terrible aux jeunes » a commenté l’ancien rugbyman, exaspéré par ce que l’on voit et entend dans les stades à présent. Un avis partagé par une très grande majorité de la popularité française à l’heure où le football ne cesse de provoquer des scandales chaque week-end.