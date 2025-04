60 millions pour Camavinga, le PSG frappe fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En difficulté avec le Real Madrid cette saison, Eduardo Camavinga pourrait être poussé dehors par le club espagnol. Une aubaine pour le PSG, prêt à poser une grosse somme sur la table pour le faire venir.

Cette saison, le Paris Saint-Germain ne connaît aucune difficulté au milieu de terrain, un secteur de jeu ultra-performant grâce à Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery. A priori, ces quatre joueurs devraient rester au PSG à la fin de la saison. Ce qui n’empêche pas que Luis Enrique verrait d’un bon oeil la venue d’un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu afin de faire grandir la concurrence, mais aussi pour faire tourner encore davantage son effectif. A en croire les informations du site Fichajes, un international français plait énormément à Luis Enrique et à Luis Campos dans ce rôle de milieu relayeur : Eduardo Camavinga.

En grosse difficulté au Real Madrid cette saison, l’ancien Rennais ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire, malgré les départs de Casemiro puis de Toni Kroos ces dernières années. En retrait par rapport à Luka Modric, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et même Dani Ceballos dans la hiérarchie des milieux de terrain à Madrid, l’international français de 24 ans ne sera pas retenu par le club de la Casa Blanca en cas de grosse offre. Une opportunité que le PSG ne veut pas laisser passer à tel point que selon le média espagnol, le champion de France en titre préparerait une offre à hauteur de 60 millions d’euros pour s’attacher les services d’Eduardo Camavinga.

Le PSG prêt à bondir sur l'opportunité Camavinga

A un tel prix, Florentino Pérez pourrait craquer et accepter d’envoyer son joueur vers le PSG. La question est maintenant de savoir si l’ex-pépite du Stade Rennais sera d’accord pour revenir en Ligue 1, ce que l’on ignore à ce stade. Nos confrères expliquent par ailleurs que le Paris SG est convaincu de l’immense potentiel de Camavinga et de sa marge de progression énorme, « suffisante pour jouer un rôle décisif en Ligue 1 et en Ligue des Champions ». Tout dépendra maintenant de la volonté du Real Madrid et du joueur, mais le PSG est en tout cas bien présent dans ce dossier, à l’affût pour réaliser ce qui serait assurément l’une des grosses surprises du mercato en France.