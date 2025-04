OL ‍: Cherki vendu, Fabrizio Romano s’en mêle

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le roi du mercato prévient Manchester United et les clubs anglais, il y a une affaire à ne pas laisser passer cet été avec Rayan Cherki.

Tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Rayan Cherki n’avait finalement pas trouvé de point de chute et avait prolongé son contrat avec son club formateur. Le meneur de jeu avait reçu l’assurance que John Textor ne s’opposerait pas à son départ à l’été 2025, si chacun remplissait la part de son contrat. Pour le moment, l’international espoirs français fait plus que cela, puisqu’il porte clairement l’attaque lyonnaise sur ses épaules, même s’il est un peu moins tranchant sur les derniers matchs. Il sera attendu de pied ferme dans l’enchainement face à Lille ce week-end puis contre Manchester United la semaine prochaine.

La clause Cherki-OL reste secrète

Sa saison peut toutefois déjà être considérée comme réussie, car il démontre enfin une certaine régularité dans les performances, en plus d’une efficacité assez nouvelle. De quoi faire saliver quelques clubs étrangers, bien conscients que le moment est parfait pour récupérer Rayan Cherki. Dortmund est revenu à l’assaut, mais Manchester United rêve clairement du joueur lyonnais. Surtout que le prix demandé par l’OL sera clairement en-dessous du marché en raison de l’accord passé avec John Textor, qui lui permet d’être libéré pour 25 ou 30 millions d’euros.

Dans sa chronique sur GiveMeSport, Fabrizio Romano avoue qu’il n’a pas tous les détails de la clause entre Cherki et l’OL, mais invite Manchester United à foncer sur le Franco-Algérien, car l’affaire sera forcément bonne. « Oui, il a une clause avec un accord lui permettant de partir. Mais ce n’est pas une clause si facile que cela car il y a des conditions à remplir pour qu’elle soit levée. Mais peu importe, pour moi, c’est une potentielle très bonne affaire et un talent excellent », a livré le spécialiste du mercato, qui met ainsi MU et d’autres clubs intéressés en alerte sur son probable transfert cet été.