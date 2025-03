PSG ‍: Daniel Riolo insulté, il répond

Dans : PSG.

Avant le match entre le PSG et l’OM ce dimanche soir, SDM s’est produit pendant quelques minutes au Parc des Princes avec un show au pied de la tribune Auteuil.

Ce dimanche, les supporters du Paris Saint-Germain ont vécu une soirée qu’ils ne sont pas près d’oublier au Parc des Princes. Avec le retour d’Adrien Rabiot et avec la victoire de leur équipe dans le Classique face à l’OM bien sûr. Mais également avec en cerise sur le gâteau le mini-concert du rappeur SDM au pied de la tribune Auteuil, quelques minutes seulement avant le coup d’envoi du match. L’artiste de 29 ans né à Meudon a notamment repris le titre « Dolce Camara » dans lequel il insulte les parents de Daniel Riolo.

« La mère à Riolo, le père à Riolo » chanter par tout le Parc



Nan SDM c'est trop 😭 #PSGOM

Le Parc des Princes a repris ce moment en choeur, ce qui a logiquement fait réagir le journaliste de l’After Foot sur RMC. « Ce morceau a plus d’un an et je le connais depuis longtemps » a d’abord lâché notre confrère avant de poursuivre. « En avril l’année dernière, mes enfants m’ont alerté là-dessus parce qu’ils adorent cet artiste. Eux, ça les fait kiffer parce qu’ils se disent que ça fait vedette d’être insulté comme ça. J’avais contacté les agents et les gens qui s’occupent de SDM, je voulais qu’il vienne dans l’After. Entre temps, j’ai appris qu’il n’avait rien de mieux à faire dans la vie que de dire qu’il me détestait » explique Daniel Riolo.

Daniel Riolo insulté par le Parc, il répond

« Dans la vie quand tu détestes quelqu’un pour des propos sur le football, c’est que tu n’as pas grand-chose à faire comme occupation. Quand je vois la banderole sur Rabiot et sa mère, je me dis que ça doit être une forme de revers de la notoriété » regrette-t-il, puis de conclure. « Vu ce que je prends depuis une semaine, quand je vois ce que prenaient des hommes politiques aux Guignols ou des artistes un peu partout, j’ai l’impression qu’il faut faire avec. C’est violent mais il faut faire avec ». Malgré lui, Daniel Riolo est en tout cas devenu le temps d’un moment la star du Parc des Princes dimanche soir. Au vu des paroles du rappeur SDM à son égard, il s’en serait sans doute passé volontiers.