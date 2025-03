PSG ‍: Achraf Hakimi, option numéro 1 de Liverpool ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Liverpool rêve de frapper un très grand coup pour compenser le départ de Trent Alexander-Arnold. Le club anglais regarde du côté du PSG, où évolue un certain Achraf Hakimi.

Personne n’est irremplaçable dans une équipe de football, mais le départ de Trent Alexander-Arnold, qui ne fait désormais plus guère de doute, est très difficilement digéré par les fans de Liverpool. Ces derniers regrettent que l’enfant du club, qui a joué toute sa vie pour les Reds, quitte ainsi la formation de la Mersey au bout de son contrat, par la petite porte. Les dirigeants anglais vont vouloir frapper fort pour le remplacer, et un premier nom de prestige circule dans les travées d’Anfield. Selon le Daily Mail, il n’y a en effet rien de mieux que de tenter de faire venir Achraf Hakimi cet été pour consolider le couloir droit. La mission s’avère périlleuse car le Marocain vient de prolonger son contrat au PSG, même si le prestige de Liverpool peut parfois faire tourner quelques têtes.

Hakimi, un taulier du PSG désormais

Mais le journal anglais insiste, il n’y a pas meilleur que l’ancien joueur du Real Madrid pour remplacer celui qui va signer à la Maison Blanche. Hakimi est l’un des rares en Europe à surpasser Alexander-Arnold dans de nombreuses statistiques, notamment offensives. A 26 ans, le Lion de l’Atlas est dans la forme de sa vie même s’il est clairement usé aussi par sa longue saison avec le PSG et l’absence d’une doublure pour pouvoir souffler.

Mais avec un contrat jusqu’en 2029, un statut de cadre puisqu'il a été capitaine contre l'OM et une valeur de plus de 60 millions d’euros, Achraf Hakimi est jugé comme intouchable par le PSG. Liverpool en est bien conscient et la liste des arrières droits susceptibles de signer est longue. On y retrouve notamment des joueurs de Ligue 1 comme Vanderson et Jonathan Clauss. Un ton en-dessous de Hakimi.