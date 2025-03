PSG ‍: Un salaire XXL pour Zaire-Emery, la raison est lunaire

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les salaires des joueurs de Ligue 1 ont été publiés, mettant en avant l'immense supériorité du PSG. La rémunération de Warren Zaire-Emery, 950 000 euros mensuels, a notamment choqué. Mais, le jeune milieu incarne l'identité de son club mieux que personne.

Le Paris Saint-Germain ne vit pas dans le même monde que les 17 autres formations de Ligue 1. Cela se voit dans le classement du championnat puisque les Parisiens possèdent 19 points d'avance sur leur dauphin marseillais. Néanmoins, le classement des salaires des joueurs dévoilé par L'Equipe est encore plus révélateur de la puissance du PSG. Le club de la capitale occupe les 12 premières places du classement avec Ousmane Dembélé comme leader (1,5 million d'euros bruts mensuels). On retrouve logiquement les cadres de l'équipe de Luis Enrique, les dernières recrues et les jeunes talents comme Warren Zaire-Emery. Le rang élevé du jeune milieu a marqué tous les observateurs.

Zaire-Emery, l'emblème de Paris vaut très cher

Seulement âgé de 19 ans et présent en équipe première depuis moins de 2 ans, le Français est le cinquième joueur le mieux payé de Ligue 1. Il touche un salaire mensuel de 950 000 euros bruts, soit plus que Kvaratskhelia, Donnarumma, Nuno Mendes, Kimpembe ou encore Barcola. Un chiffre qui dépasse toute logique sportive au premier abord. Néanmoins, le compte X Espoirs du Football donne une explication rationnelle. Zaire-Emery est autant valorisé financièrement car il est perçu comme étant le visage parisien du PSG de demain.

Franchement, c'est évident que le salaire de WZE est très élevé, mais il y a aussi plusieurs éléments qui peuvent expliquer une telle valorisation.



On parle d'un phénomène de précocité avec le PSG et l'EDF, qui au-delà de son jeune âge a déjà aligné des performances de haut… https://t.co/TW3akI7vpN — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 26, 2025

« On parle d'un phénomène de précocité avec le PSG et l'Equipe de France, qui au-delà de son jeune âge a déjà aligné des performances de haut niveau et dont le potentiel est immense. Depuis des années, le PSG cherche un joueur qui incarne sa ville et son centre de formation. Quand on parle avec des cadres du PSG, il est évident que Warren Zaire-Emery a vocation à être la figure de proue médiatique du PSG post-Mbappé. Un tel salaire n'est pas uniquement envisagé sur l'aspect sportif, mais également sur l'aspect titi parisien et en termes d'impact, c'est très important pour le PSG », explique ce compte très suivi sur les réseaux sociaux. Avec un tel investissement des dirigeants parisiens, difficile d'imaginer Zaire-Emery ailleurs qu'à Paris avant un très long moment en tout cas.