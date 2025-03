PSG ‍: Ousmane Dembélé de retour, Barcelone s’excite

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé réalise la saison de sa vie au PSG et du côté de Barcelone, on se met à rêver d'un retour de l’international français.

Avec 30 buts et 6 passes décisives au compteur, Ousmane Dembélé est indiscutablement dans la forme de sa vie au Paris Saint-Germain. Repositionné en tant que numéro neuf par Luis Enrique, l’international français affiche un niveau exceptionnel depuis quelques mois, au point d’en faire un candidat crédible au prochain Ballon d’Or. Dans ce contexte, un indice lâché par Ousmane Dembélé sur les réseaux sociaux fait croire aux supporters catalans qu’un retour au FC Barcelone est possible pour l’attaquant de 27 ans.

La nouvelle PP Instagram d’Ousmane Dembélé 🇫🇷… avec Gavi 🇪🇸😁



Ces deux-là s’aiment trop. pic.twitter.com/0BZ0R7aUjB — BeFootball (@_BeFootball) March 26, 2025

La presse espagnole n’a pas manqué de noter en ce milieu de semaine le changement de photo de profil de « Dembouz » sur Instagram, qui a choisi un cliché de lui en compagnie de Gavi lorsque les deux joueurs évoluaient ensemble à Barcelone. Un appel du pied de la part de Dembélé ? Il n’en fallait en tout cas pas plus pour exciter les médias et les supporters catalans. A contrario, on peut penser que ce changement de photo de profil est un souhait affiché par Dembélé de voir Gavi rejoindre le PSG, car la presse espagnole s’est régulièrement faite l’écho ces dernières semaines d’un intérêt de Luis Enrique pour le milieu de terrain catalan, moins utilisé par Hansi Flick cette saison dans un secteur de jeu ultra-concurrentiel avec Pedri, De Jong, Olmo ou encore Lopez.

Dembélé au Barça... ou Gavi au PSG ?

Non retenu par Luis de la Fuente pour les matchs de Ligue des Nations avec l’Espagne au mois de mars, Gavi est dans une période moins faste et a au moins le soutien d’Ousmane Dembélé pour le consoler. Avant un possible transfert cet été, à Paris ou ailleurs ? Le joueur, qui a récemment prolongé jusqu’en 2030 au Barça, préfèrerait sans doute rester dans son club formateur et s’y imposer définitivement. Quoi qu’il en soit, ce changement de photo de profil de la part d’Ousmane Dembélé fait naître de nombreux fantasmes en Espagne, sans que l’on sache vraiment les raisons de ce choix de la part du buteur du PSG.