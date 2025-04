PSG ‍: Gavi à Paris, c'est du sérieux

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs jours, il est apparu que le PSG courtisait plus ou moins ouvertement Gavi. Le jeune milieu est intransférable pour la direction du Barça. Cependant, le club parisien compte maintenir la pression sur les Catalans.

Quand le Paris Saint-Germain regarde du côté de Barcelone, les supporters catalans sont souvent inquiets. Les Parisiens leur ont chipé plusieurs cadres ces dernières années : Neymar, Lionel Messi, Ousmane Dembélé. La prochaine cible du PSG s'appelle Gavi. Le jeune milieu espagnol est très apprécié par Luis Enrique, son ancien sélectionneur en équipe d'Espagne. Le Barça refuse toutefois l'idée même d'un transfert pour sa pépite. Les Blaugranas sont en position de force puisque Gavi possède une clause libératoire d'un milliard d'euros. De quoi voir l'avenir sereinement en théorie.

Le PSG ne lâchera pas Gavi

Le FC Barcelone n'a pas oublié le départ de Neymar en 2017. Le PSG avait payé la clause du Brésilien fixée à 222 millions d'euros. Un prix jugé trop faible à l'époque, ce qui a poussé les dirigeants barcelonais à mettre le paquet sur le contrat de leurs jeunes talents. Toutefois, selon le site Todofichajes, Paris n'a pas abandonné l'idée de recruter Gavi au prochain mercato estival.

La direction parisienne a fait du joueur de 20 ans sa priorité pour compléter son entrejeu. Le PSG prépare ainsi une grosse offre financière en vue de l'été. Elle n'atteindra pas le milliard mais elle devrait tourner autour des 100 millions d'euros minimum. Les Parisiens misent sur les difficultés financières du Barça pour faire craquer leur vieux rival. Un jeu de poker menteur commence donc. Même si Gavi clame souvent son amour du FC Barcelone et son envie de rester, tiendra t-il parole alors que Luis Enrique veut l'inclure dans un projet parisien de plus en plus séduisant ?