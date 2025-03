PSG ‍: La mise au point de Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Absent samedi à Saint-Etienne, Luis Campos n’a pas séché le match du PSG pour mettre la pression à ses dirigeants selon RMC.

Toujours présent aux côtés de l’équipe habituellement, Luis Campos a manqué le match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne samedi. Une absence qui a interrogé, certains allant même jusqu’à penser que le coordinateur sportif avait volontairement raté ce rendez-vous pour mettre la pression à sa direction alors que son contrat expire au mois de juin et qu’aucun accord n’a pour l’instant été trouvé pour une prolongation. L’Equipe et Le Parisien semblaient sur la même ligne à ce sujet, affirmant que cette absence était liée aux négociations qui traînent, principalement pour des raisons financières.

PSG : Luis Campos menace de claquer la porte https://t.co/uZ5jCxz0jx — Foot01.com (@Foot01_com) March 30, 2025

Mais selon certaines sources contactées par RMC, Luis Campos avait une excellente raison pour manquer ce match comptant pour la 27e journée de Ligue 1. En effet, la radio explique que Luis Campos était absent à Saint-Etienne en raison d’une mission de scouting à l’étranger, « mars et avril étant les deux mois lors desquels il voyage le plus ». Une manière pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain de mettre les choses au point, calmant ainsi les rumeurs quant à l’avenir de l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et de Lille.

Un accord qui se fait toujours attendre...

Reste que la radio précise dans le même temps qu’aucun accord n’a été trouvé entre Luis Campos et le PSG et que cette situation n’est pas idéale à l’approche du sprint final, notamment en Ligue des Champions. D’autant que dans le même temps, Luis Enrique s’interroge. L’entraîneur espagnol a lui été prolongé, mais s’attend à ce que Luis Campos en fasse de même, la relation entre les deux hommes étant excellente. Parallèlement, l’Arabie Saoudite continue de courtiser le dirigeant de 60 ans et certaines rumeurs font même état d’une offre en béton à 200 millions d’euros sur dix ans. Des rumeurs « infondées » selon RMC, qui risquent toutefois de revenir à la surface si Luis Campos ne prolonge pas rapidement son contrat au PSG.