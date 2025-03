PSG ‍: Ramos et Hernandez en ont marre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les choix forts de Luis Enrique font des dégâts et deux joueurs majeurs ont désormais l'intention de claquer la porte à la fin de la saison.

Comme chaque année, la saison du PSG est liée aux performances en Ligue des Champions. Pour le moment, Luis Enrique, après un départ très compliqué, est toujours en vie grâce à une belle victoire à Liverpool et une qualification aux tirs au but. Depuis le début, l’entraineur espagnol effectue des choix forts même si cela peut surprendre. Gonçalo Ramos fait partie de ses victimes préférées tant le Portugais est au mieux un joker offensif, et bien souvent un joueur qui n’est sur le terrain que pour quelques minutes. L’ancien du Benfica s’accroche, se montre efficace quand il le peut, et se contente de ce temps de jeu.

Hernandez, la Coupe du monde en danger

Même chose pour Lucas Hernandez, qui doit être déçu de voir que Lucas Beraldo lui est passé devant, surtout quand Marquinhos s’est blessé récemment. Le défenseur français peut jouer dans l’axe comme à gauche de la défense, mais Luis Enrique ne l’utilise quasiment pas en ce moment. Une vraie déconvenue pour l’ancien joueur du Bayern Munich.

Notre défenseur Lucas Beraldo rejoint la @CBF_Futebol pour affronter l'Argentine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026.



Match programmé mercredi 26 mars (1h). https://t.co/mEskgE57Bq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2025

Ces deux joueurs sont d’un professionnalisme exemplaire, mais selon Football Transferts, cela ne les empêche pas d’avoir décidé que leur avenir n’était désormais plus au Paris Saint-Germain. Le Portugais comme le Français ont peur de rester de simples remplaçants la saison prochaine, sachant que Luis Enrique sera toujours aux commandes. Ils ont donc décidé de lancer leur agent sur la recherche d’un nouveau point de chute. Ramos a bien compris que le PSG voulait recruter un 9 de premier plan afin de pouvoir encore grandir offensivement. Et pour Lucas Hernandez, c’est la crainte de manquer la Coupe du monde 2026 qui prédomine et le force à envisager un changement de club, même s’il faudra dès lors faire une croix sur son copieux salaire de 13 millions d’euros par an.