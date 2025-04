PSG ‍: La tribune Auteuil fermée partiellement après l'affaire Rabiot

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner une partie des supporters du PSG après les banderoles injurieuses à l'encontre d'Adrien Rabiot et de sa famille apparues au Parc des Princes lors du match face à l'OM.

Le PSG s'est défendu ce mercredi devant la commission de discipline en rappelant les nombreux messages envoyés pendant toute la semaine avant le classique contre l'Olympique de Marseille à ses supporters afin de leur demander de bien se tenir. Mais du côté de la tribune Auteuil, cette communication massive du club de la capitale n'avait eu aucun effet, des banderoles et des chants injurieux étant nombreux contre Adrien Rabiot et sa mère. L'instance a donc décidé une « fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes » ainsi qu'une amende de 20.000 euros. Cette sanction n'étant applicable qu'à partir de la semaine prochaine, le Paris Saint-Germain pourra recevoir Angers dans un Parc des Princes comble ce week-end et éventuellement fêter son titre de Champion de France en cas de nul ou de victoire. Ce sera face au Havre que le virage le plus chaud du Parc des Princes sera partiellement déserté.