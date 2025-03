PSG ‍: Beraldo convoqué d'urgence par le Brésil

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La Seleçao a décidé de convoquer Lucas Beraldo, le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, afin de préparer le match contre l'Argentine, mercredi prochain.

« Le défenseur du PSG, Beraldo, le milieu de terrain de Wolverhampton Joao Gomes, le milieu de terrain de l’Atalanta Ederson et le gardien de Palmeiras Weverton ont été appelés par le sélectionneur Dorival Jr pour le match du Brésil contre l’Argentine dans le cadre de la 14e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le quatuor remplacera Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Gerson et Alisson. Les deux premiers ont reçu leur deuxième carton jaune et devront purger une suspension. Gerson continue de souffrir de douleurs dans la région postérieure de sa cuisse gauche. Alisson, qui a subi une blessure à la tête, se porte bien et n'a signalé aucune plainte clinique. Cependant, il doit poursuivre le protocole de la FIFA en cas de commotion cérébrale. Tous deux retourneront dans leurs clubs pour poursuivre le processus de récupération. Le Brésil affrontera l'Argentine mardi prochain au Monumental de Nuñez, à Buenos Aires », précise la fédération brésilienne dans un communiqué.