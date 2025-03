PSG ‍: Kolo Muani, quel carton ‍!

Dans : PSG.

Pas de rédemption possible pour Randal Kolo Muani au PSG, et son prêt à la Juventus lui permet simplement de se montrer en vue d'une vente. Cela tombe bien, plusieurs clubs débarquent et doublent une formation italienne hésitante.

Absent des plans de Luis Enrique, Randal Kolo-Muani a été vivement invité cet hiver à se trouver un nouveau club. Avec son prix d’achat colossal par le PSG, une vente est rapidement devenue impossible. Un accord a été trouvé pour un prêt à la Juventus, sans aucune option d’achat. L’attaquant français a bien débuté, avant de baisser de pied à l’image du club piémontais loin du niveau attendu, et qui vient de se séparer de son entraineur Thiago Motta. Néanmoins, il est question depuis des semaines de voir la Juventus tenter à nouveau sa chance pour récupérer le vice-champion du monde, notamment avec un deuxième prêt qui serait lui assorti d’une option d’achat. Pas vraiment la solution idéale pour le PSG, qui semble toutefois disposé à regarder ce que la « Vieille Dame » lui proposera l’été prochain.

Mais ce plan au tempo piano piano qui plait à la Juventus, va voler en éclats selon les révélations de TBR Football. Pour le média anglais, trois clubs de prestige de Premier League ont l’intention de tenter leur chance auprès du PSG avec une offre ferme qui pourrait forcément séduire le champion de France. Pas besoin d’aller trois loin pour trouver ces trois formations, elles sont toutes de Londres. Il s’agit de Tottenham, déjà intéressé l’hiver dernier, de Chelsea qui n’a toujours pas trouvé son grand buteur, et d’Arsenal qui est même présenté comme le plus pressant sur ce dossier.

Le PSG est en tout cas désireux de le vendre, tout en sachant qu’il sera impossible de récupérer les 90 millions d’euros dépensés pour le faire venir de Francfort à l’été 2023 sur le gong du mercato. Difficile d’établir la valeur marchande d’un joueur qui n’a pas réussi à s’imposer au PSG, mais possède des qualités qui peuvent séduire en Premier League. En tout cas, les clubs anglais, avec leurs moyens supérieures, devraient présenter des arguments autrement plus intéressants pour Paris, qui espère éviter un nouveau prêt de Kolo Muani pour se défaire définitivement de l’ancien nantais.