Parc des Princes ‍: « ‍C’est non ‍», le PSG a gagné

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans le dossier du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain espère toujours secrètement que la mairie de Paris lui vende le stade. Et Nasser Al-Khelaifi a reçu une très bonne nouvelle.

Tandis que la semaine passée il y a eu un emballement général concernant la possibilité que le PSG installe son futur stade à un milliard d'euros à Massy, plusieurs proches du dossier confirment que les propriétaires qataris pourraient attendre les élections municipales, dans un an, pour prendre une décision finale. Cependant, par rapport au Parc des Princes, la possible montée du Paris FC en Ligue 1 permettait aux élus de la capitale de montrer au Paris Saint-Germain qu'il ne fallait pas trop jouer avec le feu, le club appartenant à la famille Arnault pouvant rapidement s'installer au Parc. Mais, cet argument, Anne Hidalgo et ses collègues ne pourront plus l'utiliser, car pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaifi, le patron du Paris FC a clairement fait savoir que son club n'irait jamais au Parc des Princes (sauf pour éventuellement jouer à l'extérieur contre le PSG en Ligue 1).

Le Paris FC a trouvé son stade, ce n'est pas le Parc

Dans un long entretien au Figaro, Pierre Ferracci, président du Paris Football Club, a fait le point sur le dossier du stade où son club pourra évoluer en cas de montée en Ligue 1, ce qui est loin d'être acquis, et il refuse de s'installer au Parc des Princes, même si en attendant d'éventuels travaux à Charléty, le PFC va se rapproche du Parc en jouant à Jean-Bouin. « On quitte Charléty, mais on négocie avec un club de rugby et on va partager le stade avec lui. On est très contents hein, le Stade Français est un beau club, mais quand on me parle de Londres et de leurs 12 clubs de foot sur les deux premières divisions... Ils ont autant de stades équivalents qui accompagnent ces clubs. Nous, c’est soit Charléty, soit le partage de Jean-Bouin. Et vous voyez que je ne mentionne même pas le 3e stade (Ndlr : le Parc des Princes) dont on parle avec le possible départ du PSG, parce que pour nous, c’est quelque chose qui n’existe pas dans notre esprit aujourd’hui. On veut s’établir à Jean-Bouin, y vivre de belles années dès la saison prochaine, si possible », annonce le président de l'autre club de football à Paris.

Le PSG et le Paris FC s'éloignent du stade mythique

De quoi alimenter les débats, car si le Paris Saint-Germain quitte Paris pour la région parisienne, et si le Paris FC ne veut pas s'installer au Parc des Princes, la mairie de Paris va devoir trouver une solution afin que l'entretien du stade ne soit pas à la charge du contribuable. Même si le PSG a un bail jusqu'en 2044 avec la municipalité, ce serait tout de même un énorme gâchis pour tout le monde, et notamment pour les supporters du club de la capitale, qui majoritairement veulent rester au Parc des Princes.