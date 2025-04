Quatre députés mettent le PSG sous pression

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que la guerre fait rage en République Démocratique du Congo, le partenariat du PSG avec le Rwanda, cobelligérant selon l'ONU, est devenu gênant. Plusieurs députés de LFI appellent le club parisien à cesser son partenariat, prévoyant une action ce week-end.

Avec la pression du Fair-Play Financier, le Paris Saint-Germain a du diversifier ses partenariats de sponsoring. A une certaine époque, le club parisien était accusé de faire gonfler ses recettes avec des sponsors 100% qataris. En 2025, le PSG a quelque peu rectifié le tir sur ce sujet mais il continue quand même de faire polémique. Depuis 2019, les Parisiens font la promotion de l'office de tourisme du Rwanda à travers « Visit Rwanda » sur leurs maillots et dans leur stade. Néanmoins, ce partenariat choque toute la communauté congolaise et les défenseurs de la paix dans le monde. Des massacres ont actuellement lieu dans l'Est de la République Démocratique du Congo. L'ONU accuse le Rwanda d'aider la milice du M-23, coupable des massacres.

Un rassemblement prévu devant le Parc dimanche

Autant dire que la stratégie du PSG, partagée aussi par Arsenal et le Bayern en Europe, fait grincer des dents. Quatre députés La France Insoumise s'attaquent désormais à ce problème. Carlos Martens Bilongo, Clémence Guetté, Aurélien Taché et Thomas Portes ont publié un communiqué intitulé « Stop au partenariat de la honte » ce mercredi. Ils demandent au club parisien « l'arrêt immédiat » du contrat. Le Rwanda et le PSG sont liés jusqu'à la fin de l'année 2025, ce qui offre la somme de 15 millions d'euros annuels aux Parisiens.

Partenariat PSG-Visit Rwanda : quatre députés LFI appellent à une manifestation devant le Parc des Princes

Les parlementaires annoncent aussi la tenue d'un rassemblement devant le Parc des Princes dimanche prochain (14h). « Au moment où le M23, groupe armé directement soutenu par le Rwanda, se livre à des massacres de masse, des pillages et des viols, semant terreur et désolation dans l'Est congolais, le PSG ne peut maintenir ce partenariat. Nous ne pouvons accepter qu'un club de foot français fasse, sur les téléviseurs du monde entier chaque semaine, la promotion d'un État qui aujourd'hui est complice de milliers de morts et de millions de déplacés », écrivent-ils pour justifier leur action. Pour le moment, comme depuis le début de cette polémique, la direction parisienne reste silencieuse sur le sujet.