Doué Golden Boy 2025, il prévient la concurrence

Le PSG a flairé le bon coup l'été dernier en signant Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. L'international français se régale dans la capitale et pourrait même dérocher un titre individuel prestigieux.

Désiré Doué a connu ce dimanche soir face à la Croatie en Ligue des Nations la première sélection de sa carrière en équipe de France. Une immense fierté pour l'ancien du Stade Rennais, qui a en plus apporté toute sa personnalité à l'équipe de Didier Deschamps. Sa récente présence en équipe de France a été permise grâce à ses belles prestations avec le PSG depuis son arrivée dans la capitale. Doué s'éclate sous les ordres de Luis Enrique. Cette saison avec le club francilien, le natif d'Angers en est à 7 buts marqués et 11 passes décisives délivrées en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues. Des statistiques et performances qui pourraient lui faire gagner le Golden Boy 2025.

Désiré Doué rêve du Golden Boy 2025

Cette distinction, créée par Tuttosport et qui récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe, est en tout cas dans l'esprit de Désiré Doué. Ces dernières heures en zone mixte, le Parisien a notamment indiqué sur le sujet : « J’ai conscience, mais voilà. Ça passe par le travail. Et surtout ce que je vais faire avec mon club, le plus important c’est de bien terminer la saison. Il y a encore des mois bien chargés. Donc il faudra performer collectivement et aller chercher les trophées ». Entre la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs, Désiré Doué aura encore l'occasion de faire parler la poudre avec le Paris Saint-Germain. Idem avec les Bleus s'il fait partie du groupe qui sera convoqué en Allemagne pour affronter l'Espagne en demi-finales de la Ligue des Nations.