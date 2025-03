Une victoire à 12 millions d'euros, l’UEFA remplit les caisses du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a réalisé un véritable exploit mardi soir en décrochant sa qualification à Anfield face à Liverpool. Une excellente nouvelle sur le plan sportif, mais également pour les finances du club parisien.

La qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après son exploit sur la pelouse de Liverpool a marqué les esprits, notamment en Angleterre, où l’on considère à présent le club de la capitale comme l’un des favoris à la victoire finale. Chez les supporters parisiens, on nage également en plein bonheur après le succès sur la pelouse d’Anfield, un sentiment logiquement partagé par les dirigeants du PSG. Ceux-ci peuvent d’ailleurs se réjouir de la qualification de leur équipe pour une seconde raison, davantage financière. Et pour cause, le Paris Saint-Germain va percevoir 12,5 millions d’euros supplémentaires de la part de l’UEFA pour sa qualification au tour suivant, nous apprend L’Equipe.

Un pactole à près de 100 ME pour le PSG en C1

Une somme en hausse de 18% par rapport à la saison dernière et qui s’ajoute à un montant global déjà important perçu par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison en Ligue des Champions. D’après les informations ayant circulé ces dernières semaines, l’actuel leader de la Ligue 1 avait déjà empoché près de 80 millions d’euros pour son parcours, avant même sa qualification face à Liverpool. Une somme qui pourrait gonfler encore davantage en cas de qualification en demi-finale alors que le PSG affrontera Aston Villa ou Bruges en quarts. Autant dire que la compétition est plus rémunératrice que jamais et cela concerne aussi Lille puisque les Dogues, avant même l’issue de leur huitième de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, ont déjà empoché plus de 70 millions d’euros. On comprend mieux pourquoi la qualification en C1 est essentielle pour les clubs de Ligue 1 à l’aube de ce sprint final en championnat.