Aston Villa en colère, le PSG n'est pas réglo

Dans deux semaines, le PSG accueillera Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Un match historique pour les Villans et leurs supporters. Néanmoins, ils ne seront pas nombreux à pourvoir venir au Parc. De quoi les mettre en colère.

Après Liverpool, le Paris Saint-Germain affrontera un autre ancien vainqueur de la C1 en quart de finale. Lauréat en 1982 aux dépens du Bayern, Aston Villa fait un retour tonitruant au premier plan 40 ans après. Plus qu'à Paris, ce match est un évènement à Birmingham. S'ils le pouvaient, les supporters des Villans rempliraient allègrement le Parc des Princes. Cependant, le nombre de places qui leur a été alloué n'est pas aussi important qu'espéré. Il est même inférieur aux règlements de l'UEFA, de quoi énerver tout un club.

Aston Villa n'a reçu que 2000 billets pour entrer dans le Parc des Princes. L'UEFA impose pourtant au club hôte comme le PSG de laisser 5% de ses places au club visiteur. Avec 2000 billets, on est en-dessous du seuil fatidique. Ce n'est pas une première comme le souligne le Birmingham Live puisque Liverpool (en huitièmes de finale) et Newcastle la saison passée avaient subi le même sort. Alors qu'une partie de ces billets est affectée au personnel du club, il ne restait plus que 1000 billets à vendre pour les supporters. Les précieux sésames sont partis en quelques minutes seulement.

🚨 Aston Villa is pleased to announce tickets for the second leg of our UEFA Champions League quarter-final against Paris Saint-Germain at Villa Park have now sold out.



🎟️ The only way to secure your seat for this special night under the lights is to purchase one of the last few… pic.twitter.com/qNmh9909WS