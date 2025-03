Le PSG offre 100 millions d'euros pour un défenseur légendaire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait une nouvelle fois vivre un été mouvementé dans quelques mois sur le marché des transferts. Il se dit que le club de la capitale se cherche un nouveau défenseur central.

Le PSG peut encore vivre une fin de saison historique. Le club de la capitale est encore en course dans toutes les compétitions. Luis Enrique compte plus que jamais sur son collectif pour réaliser de beaux exploits. Ensuite, il sera venu l'heure de faire le bilan pour certains joueurs. L'été prochain, la défense du Paris Saint-Germain pourrait perdre pas mal d'éléments défensifs. Marquinhos, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez ou encore Yoram Zague ne semblent pas avoir un avenir gravé dans le marbre à Paris. Raison pour laquelle les pensionnaires du Parc des Princes prospectent déjà pour trouver des nouveaux joueurs. Des profils plaisent particulièrement et notamment du côté de Liverpool, qui vient de se faire sortir en Ligue des champions par le club de la capitale.

Van Dijk, le PSG tente le coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Virgil (@virgilvandijk)

Il y a quelques jours, des informations ont été publiées concernant un vif intérêt du PSG pour Ibrahima Konaté. Mais l'international français n'est pas le seul à plaire à Paris puisque selon Anfield Watch, les champions de France veulent plus que jamais tenter le coup Virgil van Dijk. Le Batave sera en fin de contrat à l'issue de la saison et Luis Campos a déjà contacté son agent pour prendre la température. Le média rajoute que Paris est disposé à donner 80 millions d'euros sur deux ans à l'ancien du Celtic, avec une année en option, qui ferait grimper le montant à 100 millions d'euros. Pour Anfield Watch, VVD ne fait pas de l'argent une priorité et va évaluer les options.

Rester à Liverpool est une possibilité, même si toutes les parties sont loin d'un accord. A 33 ans, van Dijk en a encore sous le pied. Rejoindre le PSG et donner son expérience à une jeune équipe pourrait être un challenge intéressant, surtout en tant que remplaçant de Marquinhos. Une semaine après un bref échange avec Luis Campos, à priori pour parler d'autre chose que d'un transfert, le nom du défenseur de 33 ans est déjà de retour dans l'actualité parisienne.