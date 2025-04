Le PSG envisage le pire avec Dembélé

Dans : PSG.

En forme incroyable, Ousmane Dembélé attire forcément l'attention. En cas de départ de l'ancien barcelonais, le Paris Saint-Germain est prêt à mettre un plan de très grande envergure en place pour recruter Vinicius Junior.

La saison remarquable que réalise Ousmane Dembélé intrigue forcément le monde du football. Les plus gros clubs européens sont à l’affût d’une potentielle volonté de départ de celui qui a déjà inscrit 32 buts et délivré 7 passes décisives depuis le début de la saison. Parmi eux, plusieurs cadors de Premier League, comme Chelsea, Manchester United et Newcastle. Si le Paris Saint-Germain n’est pas du tout enclin à laisser partir son joueur phare, il pourrait se laisser convaincre par une offre irrefusable. Pour le remplacer, l’actuel leader du championnat de France veut voir les choses en grand en préparant un plan complètement démesuré pour s’offrir Vinicius Junior. On parle même d’une offre de 250 millions d’euros.

Dembélé out, Vinicius in ?

Un départ d’Ousmane Dembélé forcerait la direction du Paris Saint-Germain à lui trouver un remplaçant d’un standing équivalent. Selon les informations de todofichajes, le club de la capitale se préparerait à recruter Vinicius Junior, la star du Real Madrid. Si plusieurs remplaçants à « Dembouz » ont été étudiés par la direction parisienne, comme Mohamed Salah, c’est finalement le Brésilien qui est devenu la cible prioritaire en cas de départ de son numéro 10. Pour le recruter, Paris se prépare à rédiger un chèque d’un montant de 250 millions d’euros pour convaincre Florentino Pérez.

Vinicius Junior est sous contrat jusqu’en juin 2027 et hésite à prolonger avec le Real Madrid, surtout que le club espagnol ne veut pas céder à ses exigences salariales particulièrement onéreuses. Si la direction merengue ne veut pas envisager un départ, le joueur, lui, pourrait faire le forcing s’il ne parvient pas à faire augmenter drastiquement son salaire au Real. Sachant que l’Arabie saoudite ne lâche pas non plus l’affaire, l’été risque d’être chaud alors que l'ancien de Flamengo n'a pas aimé son changement de statut depuis l'arrivée de Kylian Mbappé à la Casa Blanca.