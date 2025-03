Strasbourg est trop fort, le PSG débarque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'une des belles surprises de la saison en Ligue 1 est le RC Strasbourg. Le club alsacien est plus que jamais concerné par la course à l'Europe. De quoi mettre la lumière sur certains des joueurs strasbourgeois, comme Andrey Santos.

Le RC Strasbourg est en très belle forme depuis quelques semaines en Ligue 1 et peut rêver d'une qualification en Ligue des champions la saison prochaines. Le club alsacien devra pour cela continuer de s'appuyer sur ses meilleurs éléments. Andrey Santos en fait incontestablement partie. Le milieu de terrain prêté par Chelsea marche sur l'eau et prouve qu'il est un joueur de grande classe. Peu de chances que le Brésilien reste à Strasbourg à l'issue de l'exercice en cours, lui qui ne manque pas de prétendants pour continuer sa carrière.

Luis Enrique valide pour Andrey Santos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andrey Santos (@andreysantos_5)

Selon les informations de Chelsea News, les clubs intéressés par Andrey Santos sont très nombreux. On peut en effet citer l'AS Monaco, l'AC Milan, l'Inter et... le PSG. La bataille s'annonce féroce pour le crack brésilien de 20 ans. A noter que les deux clubs milanais espèrent convaincre Chelsea de se faire prêter Andrey Santos, lui dont le contrat court chez les Blues jusqu'en juin 2030. L'AS Monaco et le Paris Saint-Germain espèrent eux une arrivée en transfert définitif. Le Strasbourgeois est estimé à près de 20 millions d'euros pour le moment mais son prix pourrait encore grimper, surtout s'il continue de faire le show en Ligue 1. Nul doute que le PSG aura les moyens de ses ambitions dans ce dossier. Andrey Santos, sous les ordres de Luis Enrique, aurait en plus pas mal de temps de jeu afin de poursuivre sa progression. Le 4 mai prochain en Ligue 1, le RCSA accueillera le Paris Saint-Germain. L'occasion pour Santos de se montrer et de pourquoi pas faire tomber le club de la capitale pour la première fois de la saison en championnat.