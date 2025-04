PSG ‍: Dembélé peut regarder Lionel Messi dans les yeux

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Complètement transformé depuis le début de l’année civile 2025, Ousmane Dembélé affiche des statistiques impressionnantes avec le Paris Saint-Germain. A tel point qu’il est sur les standards de Lionel Messi lors de ses plus belles heures à Barcelone.

C’est une statistique plutôt flatteuse qui met en avant les prouesses d’Ousmane Dembélé. Si lors de la première moitié de saison, il était dans ses habitudes en étant très percutant mais assez maladroit devant le but, le numéro 10 du Paris Saint-Germain s’est complètement transformé après le passage en 2025. Auteur de 24 buts depuis le 1er janvier 2025, Dembélé fait mieux que Kylian Mbappé en 2024. L’année dernière, le Bondynois avait inscrit 23 buts entre le début de l’année et son départ au Real Madrid. Une statistique qui montre à quel point Ousmane Dembélé est sur un nuage depuis le début de l’année civile en cours. Surtout, il se rapproche des données de Lionel Messi, le plus grand joueur du XXIe siècle si l’on s’en fie à ses exploits collectifs et personnels.

Dembélé et Messi, une histoire proche

PSG : Luis Enrique démonte Dunkerque https://t.co/L3FngpBkQ4 — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2025

Au 1er avril 2025 et après un doublé inscrit face à l’USL Dunkerque en Coupe de France, Ousmane Dembélé cumule 24 buts inscrits en 2025. Il devient donc le deuxième joueur à avoir inscrit autant de buts à cette date arrêtée, toutes années confondues, au vingt-et-unième siècle, dans le top 5 européen. Devant lui ne se trouve que Lionel Messi, lequel avait déjà marqué 27 buts au 1er avril 2012, et 24 au 1er avril 2016.

C’est donc une évidence de dire qu’Ousmane Dembélé réalise une saison irréelle jusqu’à présent. Avec 32 buts et 7 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Vernon est un prétendant plus que sérieux au prochain Ballon d’Or. Ne manque plus qu’à remporter des titres majeurs avec le PSG, à commencer par la Ligue des champions.