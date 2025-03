Kang-In Lee sérieusement blessé, le PSG tremble

Kang-In Lee jouait avec sa sélection nationale contre Oman ce jeudi. Malheureusement, le joueur sud-coréen du PSG a été contraint de quitter ses coéquipiers en cours de match en se plaignant de la cheville.

C'est ce que redoutait Luis Enrique, à savoir que l'un de ses joueurs soit blessé lors des nombreux matchs internationaux dans lesquels des joueurs du Paris Saint-Germain sont engagés durant cette trêve internationale. En attendant de voir ce que va donner Croatie-France, le PSG a déjà de quoi se faire des soucis, puisque ce jeudi, Kang-In Lee est sorti à la 85e minute du match des qualifications pour le Mondial 2026 entre la Corée du Sud et Oman.

Alors que son équipe tentait de faire la différence, le milieu de terrain du PSG a quitté le terrain, soutenu par un membre du staff médical coréen, en boitant très bas suite à un contact avec un joueur d'Oman. Quelques minutes plus tard, Kang-In Lee a quitté le stade en se servant d'une béquille, ce qui n'est forcément pas rassurant.

🚨🇰🇷| JUST IN: Kang-in Lee was subbed off due to a left ankle injury during today’s game vs. Oman. He’ll undergo further tests tomorrow to find out how the severity of the injury and how long he’ll be out injured for.

pic.twitter.com/7MkO80WZEx