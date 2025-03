PSG ‍: L'ennemi n°1 de la France provoque le Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le 9 avril prochain, le Paris Saint-Germain reçoit Aston Villa en quarts de finale aller de la Ligue des champions. L’occasion pour le Parc des Princes de réserver un accueil glacial à Emiliano Martínez.

Les Français sont rancuniers envers Emiliano Martínez, une nouvelle preuve arrive à grands pas. Depuis le sacre de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 et ses gestes obscènes, le gardien de but argentin ne peut plus mettre un pied dans un stade français sans se faire conspuer pendant tout le match. Cela avait notamment été le cas à Monaco le 21 janvier dernier et surtout à Pierre Mauroy face au LOSC en avril 2024. La réception d’Aston Villa par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes ne fera certainement pas exception. Emiliano Martínez, nouvel ennemi public numéro 1 dans le coeur des supporters français, est conscient de l’enfer qui l’attend dans l’enceinte parisienne. Pour autant, il considère presque que cela pourrait être un avantage pour son équipe.

« On va m’insulter »

« Mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter. Mon passage à Lille la saison dernière ? Jamais on ne m’avait autant insulté dans toute ma vie. Ils m’ont tout fait. Je n’ai rien fait pendant les 120 minutes du match et les gens m'insultaient à chaque dégagement », a expliqué Emiliano Martínez à TyC Sports. Le portier argentin s’attend encore une fois à un accueil houleux pour sa nouvelle apparition en France. Reste à savoir si le Parc des Princes sera réactif. Quoi qu’il en soit, il n’est pas spécialement avéré que ses coéquipiers seront meilleurs grâce aux potentiels sifflets du public parisien contre lui. Réponse le 9 avril prochain pour l’un des matchs les plus importants de la saison pour les deux équipes.