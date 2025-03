PSG ‍: Semaine parfaite, Luis Enrique refuse ce cadeau

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Cinq jours après l’exploit face à Liverpool en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a remporté le Classique (3-1) au Parc des Princes. Cela valait bien une récompense accordée par l’entraîneur Luis Enrique à son groupe. Mais pas pour tout de suite.

Rien n’arrête le Paris Saint-Germain, pas même la fatigue mentale et physique. Après la grande performance à Liverpool (0-1, 1-4 tab) au bout de la nuit, les Parisiens ont remis le pied sur l’accélérateur face à l’Olympique de Marseille cinq jours plus tard. Un enchaînement parfaitement négocié par l’équipe de Luis Enrique. « C'est une semaine exceptionnelle pour nous, a savouré l’entraîneur espagnol en conférence de presse. Un Classique, c'est toujours une motivation pour les joueurs des deux équipes, et je crois qu'on a vu un beau spectacle. »

Du repos en fin de semaine

« C'est évident qu'après un match comme Liverpool, nous avons eu la chance de jouer un Classique, ça nous a permis de rester attentifs, a poursuivi l’ancien sélectionneur de la Roja. Je suis très content de mon équipe et du soutien des supporters. » Luis Enrique étant d’excellente humeur dimanche soir, ses joueurs non internationaux auraient pu obtenir quelques jours de repos bien mérités. Mais la récompense ne sera pas pour maintenant. Le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi nous apprend que Luis Enrique attendait ses joueurs non convoqués en sélection ce lundi.

Les Parisiens non internationaux vont devoir attendre un peu avant de prendre du repos. Entraînement jusqu’à jeudi puis trois jours de repos accordés ensuite par Luis Enrique #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 17, 2025

Des séances d’entraînement sont prévues jusqu’à jeudi, avant les trois jours de repos enfin accordés par le coach du Paris Saint-Germain. Les rares joueurs concernés ne pourront donc pas se relâcher dans l’immédiat. Peut-être l’occasion pour eux de montrer qu’ils méritent d’exister dans les rotations du technicien. On pense notamment au défenseur central français Presnel Kimpembe dont le temps de jeu reste très faible depuis son retour après deux ans d’absence (3 apparitions toutes compétitions confondues).