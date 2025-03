Le PSG invincible, Dortmund n’a pas servi de leçon

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Tombeur de Liverpool (0-1, 0-1 1-4 tab) en huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain a pris une nouvelle dimension en Ligue des Champions. Beaucoup considèrent les Parisiens comme les favoris de la compétition. Mais attention à ne pas trop s’enflammer comme la saison dernière.

Les regards ont changé sur le Paris Saint-Germain. Longtemps moqué pour ses échecs répétés en Ligue des Champions, le club de la capitale ne fait plus rire. Les hommes de Luis Enrique ont marqué les esprits en sortant Liverpool au stade des huitièmes de finale. Cet exploit, ajouté à une opposition largement abordable contre Aston Villa au prochain tour, place inévitablement l’actuel leader de Ligue 1 parmi les principaux candidats au titre.

Une victoire à 12 millions d'euros, l’UEFA remplit les caisses du PSG https://t.co/EZIa4XzumP — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

Personne n’imagine les Parisiens chuter en quarts de finale et beaucoup les verraient bien soulever le trophée tant convoité. Attention tout de même à ne pas s’enflammer trop vite, prévient Bernard Lama. De son côté, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain n’a pas oublié la confiance affichée avant la demi-finale perdue contre le Borussia Dortmund (1-0, 0-1) la saison dernière. « J’aimerais qu’on arrête de fantasmer, a calmé le Guyanais dans les colonnes du Parisien. Souvenez-vous, tout le monde avait vu le PSG en finale la saison passée avant même d’avoir affronté Dortmund. »

« Ça ne garantit rien du tout »

« Bien sûr, cette équipe donne du plaisir et c’est ce que je voulais voir depuis un bon moment, a reconnu Bernard Lama. Ils ont franchi un palier mais ça ne garantit rien du tout car dès maintenant, tout le monde peut aller au bout et la gagner. Evitons de les voir trop beaux, trop vite. Soyons prudents, le parcours est encore très long… » Comme le Paris Saint-Germain, d’autres équipes encore lice peuvent également rêver. A commencer par le Bayern Munich, qui évoluerait à domicile en finale, et le Real Madrid, potentiel adversaire des Parisiens en demies.