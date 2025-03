Le Bayern Munich contacte Donnarumma

Dans : PSG.

Entre Gianluigi Donnarumma et le PSG, les choses ne sont pas claires, même si le gardien de but italien a prouvé contre Liverpool qu'il était capable de faire de grandes choses. L'avenir de Gigio passionne l'Europe.

Dans la foulée de la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des champions, nombreux sont ceux qui pensaient que la prolongation de Gianluigi Donnarumma n'allait être qu'une formalité. Auteur d'un sans-faute à Anfield, notamment lors des tirs au but, le gardien international italien a marqué des points, mais visiblement cela n'a pas encore permis au dossier d'avancer rapidement. Depuis des mois, le PSG et les représentants de Donnarumma négocient pour une prolongation du contrat qui se termine dans un an. Parfois on dit le joueur trop gourmand financièrement et parfois, c'est Paris qui paraît ne plus vouloir de lui. Alors, dans ce flou artistique, un club prestigieux est à l'affût et pourrait faire une offre au Paris Saint-Germain pour l'ancien joueur de l'AC Milan.

Le Bayern Munich tourne autour de Donnarumma

Et si la Premier League a découvert que depuis l'Euro gagné par l'Italie contre l'Angleterre, Gianluigi Donnarumma n'a rien perdu de son talent sur les tirs au but, c'est en Bundesliga qu'on est très attentif à la situation contractuelle du portier italien du PSG. Conscient que Paris vendra Donnarumma au prochain mercato estival s'il ne prolonge pas, le Bayern Munich pourrait vite débarquer dans la capitale, révèle Ekrem Konur, spécialiste du mercato. Car du côté du club bavarois, et même si Manuel Neuer a prolongé récemment d'une saison, on sait que dans un an, il faudra remplacer le gardien de but international allemand et en signant Gianluigi Donnarumma dès cet été, le Bayern peut préparer une transition tranquille avec deux gardiens de très haut niveau.

Liverpool a tout changé pour Donnarumma

Pour l'instant, du côté du Paris Saint-Germain, c'est le silence total concernant le portier italien qui ne figurait pas dans la vague de prolongations officialisées en févier dernier par le club de la capitale. Critiqué après le match aller face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma a répondu de la plus belle des façons au match retour, reste à savoir si ce match génial va permettre de débloquer la situation, car chaque rencontre qui passe laisse envisager un départ de Gigio en fin de saison.