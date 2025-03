PSG ‍: Feu vert pour ce transfert à 15 millions d’euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté cet hiver par le PSG à Aston Villa, Marco Asensio a réussi à se relancer sous les ordres d’Unaï Emery. Les planètes semblent alignées pour un transfert définitif de l’Espagnol à Birmingham en fin de saison.

Très peu utilisé par Luis Enrique au Paris Saint-Germain lors de la première partie de saison, Marco Asensio a été prêté à Aston Villa au mois de janvier. Un deal qui pouvait paraître assez étonnant à première vue, l’international espagnol ne s'étant jamais frotté à la rudesse de la Premier League par le passé. Mais preuve qu’il est difficile de pronostiquer la réussite d’un joueur dans tel ou tel contexte, Marco Asensio s’est acclimaté à la vitesse de l’éclair à son nouveau club et à son nouveau championnat.

See you at Wembley! 🤩 pic.twitter.com/BOwsVfKwuZ — Marco Asensio (@marcoasensio10) March 30, 2025

Element fort de l’équipe d’Unaï Emery depuis son prêt en provenance du PSG au mois de janvier, le champion du monde espagnol se verrait bien poursuivre l’aventure en Angleterre la saison prochaine. Tous les feux semblent d’ailleurs au vert pour voir Marco Asensio signer définitivement à Aston Villa à la fin de la saison selon le site Todo Fichajes, qui explique qu’un accord total ne devrait pas être difficile à trouver pour environ 15 millions d’euros.

Aston Villa veut recruter définitivement Asensio

« Avec un prix abordable et une volonté claire des deux côtés de trouver un accord, tout indique que les négociations vont avancer rapidement dans les prochaines semaines » détaille le média, qui ajoute par ailleurs qu’Unaï Emery ne veut pas passer à côté d’un tel renfort pour son effectif et que le technicien espagnol met par conséquent la pression pour que le transfert soit réglé au plus vite, avant que la concurrence ne se réveille pour lui chiper Marco Asensio. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne devrait pas se montrer trop difficile en négociations car l’intérêt du club de la capitale est clairement de s’en débarrasser au plus vite afin d’économiser son salaire, tout en profitant de sa bonne demi-saison à Aston Villa pour récupérer un joli chèque. Ce qui permettra en plus de réaliser une plus-value avec Marco Asensio qui, rappelons-le, avait rejoint le PSG pour zéro euro à la fin de son contrat avec le Real Madrid.