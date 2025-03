Le PSG a recruté le nouveau Neymar pour 50ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais international tricolore, Désiré Doué a fêté cela en signant un doublé lors de la large victoire du PSG à Saint-Etienne. A 19 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain est déjà sur la voie royale.

Tandis qu'Ousmane Dembélé est cité comme l'un des favoris dans la course au Ballon d'Or 2025, le club de la capitale a dans son vestiaire le nouveau prodige du football français en la personne de Désiré Doué. Si certains s'étaient étonnés que Nasser Al-Khelaifi paie 50 millions d'euros au Stade Rennais pour faire venir au PSG le jeune attaquant lors du mercato 2024, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est de l'argent bien dépensé. Au fur et à mesure des matchs, le natif d'Angers fait étalage de toute sa classe, ce qui lui a d'ailleurs valu une convocation en équipe de France lors de la récente qualification des Bleus pour la Final Four de la Ligue des Nations. Et Désiré Doué donne des étoiles dans les yeux des supporters parisiens, lui dont l'idole est un certain Neymar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

En 2023, Désiré Doué, alors à Rennes, avait croisé la route de la star brésilienne en Ligue 1 lorsque ce dernier jouait encore au Paris Saint-Germain. Mais, tandis que Neymar a continué sa descente aux enfers, l'attaquant français a pris du galon et certains commencent désormais à se demander si finalement Doué n'est pas en route pour hériter des qualités techniques de celui qui était son idole. Comme le confiait samedi Luis Enrique, les gens viennent au stade pour voir un tel talent, même si l'entraîneur du PSG n'ose pas le comparer à Neymar. Premier entraîneur de Désiré Doué à Rennes, Mathieu Le Scornet avoue que son ancien joueur a tout pour devenir un joueur hors du commun.

« On le compare à Neymar parce qu’il y a des ressemblances, mais Désiré a ses gestes à lui. Il est capable de faire gagner le PSG parce qu’il a une panoplie technique qui peut faire la différence (...) Il a l’amour du ballon depuis toujours, il a mis tellement d’heures de travail et de concentration pour en arriver là (...) C’est quelqu’un de brillant, un surdoué qui apprivoise les choses avec beaucoup de lucidité », confie l'ancien coach rennais dans Le Parisien. Ce qui est certain, c'est qu'en le faisant signer jusqu'en 2029, les dirigeants parisiens ne se sont pas du tout trompés. Pour preuve, Transfermarkt valorise déjà Désiré Doué à 60 millions d'euros. Et ce n'est probablement que le début d'une longue carrière avec le PSG et l'équipe de France.