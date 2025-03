PSG ‍: Le futur stade à Massy, c'est déjà la guerre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG le sait, avant de construire son nouveau stade, il lui faudra affronter bien des oppositions. Et c'est déjà le cas à Massy depuis que l'on sait que le site est favori pour accueillir l'enceinte de 70.000 places.

L'information a vite circulé puisque quelques heures après les révélations du Parisien concernant la possible implantation du futur stade du Paris Saint-Germain à Massy, le projet ayant été présenté à l'émir du Qatar lors d'une récente visite du directeur général du PSG. Le hasard faisait que jeudi soir, le conseil municipal de la ville de l'Essonne avait lieu et le maire a donc parlé de ce sujet avec les élus, sans aller trop loin dans ses propos, aucun choix officiel n'ayant été annoncé. Cependant, il aura suffi que cette hypothèse soit dévoilée pour que des voix s'élèvent aussitôt contre ce projet d'implantation d'un stade d'un peu plus de 70.000 places et des installations que le Paris Saint-Germain veut mettre autour.

Le stade du PSG déjà contesté

Elu d'opposition sur la liste Massy Verte et Citoyenne, Dawari Horsfall est rapidement monté au créneau dans le quotidien francilien pour s'opposer à ce projet, même s'il affirme être amateur de football et qu'il concède que du côté des habitants on est clairement excité à cette idée de voir le PSG s'installer dans la ville. « Je n’y suis pas très favorable, bien qu’amoureux du foot. Mais il faut être pragmatique. Rien ne dit que le PSG va vraiment partir de Paris. Si c’est le cas et qu’il s’installe à Massy, est-ce que cela aura de bons impacts pour les Massicois ? Je ne pense pas. Ils ne viennent pas sur un territoire pour faire du social. Par ailleurs, l’impact écologique de ce projet risque d’être infernal, cela va apporter des nuisances. Massy est une ville très connectée avec un réseau routier et un réseau ferré important, mais ces axes sont déjà saturés », fait remarquer l'élu, confirmant implicitement ce que disait Jean-Michel Aulas.

En effet, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais a prévenu Nasser Al-Khelaifi et le PSG qu'ils devaient s'attendre à une vraie bataille juridique pour construire son futur stade. Jean-Michel Aulas rappelait que pour la construction du Groupama Stadium à Décines, il avait dû batailler contre 115 recours déposés contre son projet.