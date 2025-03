Virgil Van Dijk au PSG, les 100 ME s'envolent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La proximité entre Virgil Van Dijk et la direction parisienne débouchera t-elle sur un transfert ? Plusieurs médias anglais indiquent qu'un contrat XXL attend le Néerlandais au PSG avec une prime à la signature proche de 100 millions d'euros. Cependant, le club parisien n'est pas vraiment de cet avis.

Un défenseur solide, expérimenté, déjà deuxième d'un Ballon d'Or et surtout gratuit en fin de saison. Le transfert de Virgil Van Dijk ne se refuserait pas pour le Paris Saint-Germain. Le Néerlandais a affiché sa proximité avec le duo Nasser Al-Khelaifi-Luis Campos dans les couloirs d'Anfield mardi dernier. Cela a rapidement alimenté la rumeur d'une venue du joueur à Paris l'été prochain. Le défenseur central arrive en fin de contrat avec les Reds et sa prolongation n'est toujours pas actée. Cette tendance a été confirmée par plusieurs médias anglais dont Anfield Watch. Selon les informations de ce dernier, un contrat gigantesque de près de 100 millions d'euros au total lui aurait été offert par le PSG.

Van Dijk au PSG, la bombe fait pschitt

Néanmoins, le son de cloche est différent côté français. Notre confrère Josué Cassé de Foot Mercato est formel : Virgil Van Dijk ne devrait pas venir au PSG l'été prochain. « À ce jour et contrairement aux rumeurs de la presse anglaise, aucun lien entre le PSG et Virgil van Dijk. Le défenseur des Reds est en fin de contrat, les rumeurs abondent logiquement mais RAS en ce qui concerne le club de la capitale. Le PSG dispose aujourd’hui d’un charnière centrale mêlant expérience (Marquinhos) et jeunesse (Beraldo, Pacho). La discussion dans les couloirs d’Anfield n’était aucunement liée à son avenir », a t-il écrit sur X.

À ce jour et contrairement aux rumeurs de la presse anglaise, aucun lien entre le PSG et Virgil van Dijk ❌



Le défenseur des Reds est en fin de contrat, les rumeurs abondent logiquement mais RAS en ce qui concerne le club de la capitale.



Le PSG dispose aujourd’hui d’un… pic.twitter.com/R9lKoj0Aox — Josué Cassé (@CasseJosue) March 18, 2025

Reste à voir si le Paris Saint-Germain maintiendra cette position l'été prochain. En effet, malgré sa grande forme actuelle, le club parisien n'est toujours pas totalement serein sur le plan défensif. Une fragilité qui obligera ses dirigeants à recruter un nouveau défenseur central. Le dossier de Virgil Van Dijk restera sans doute à proximité du bureau de Luis Campos.