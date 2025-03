Une étonnante piste brésilienne au PSG

Dans : PSG.

Gianluigi Donnarumma n'est pas assuré de continuer au PSG l'été prochain. Le club de la capitale étudie plusieurs profils, dont l'un des meilleurs gardiens de Premier League.

Malgré la performance solide de Gianluigi Donnarumma lors du match retour face à Liverpool, la question du futur gardien de but du PSG risque de se poser dans les prochains mois. Le portier italien n’est pas totalement au niveau demandé par Luis Enrique, notamment dans les relances. Et malgré sa taille, il ne rassure pas son équipe sur les coups de pied arrêtés, sans compter ses ballons repoussés devant le but et la frappe encaissée au match aller contre Liverpool qui n’a pas convaincu les spécialistes. L’idée de s’en séparer est donc toujours dans l’air, même si son agent a fait savoir que sa priorité était toujours de rester et de prolonger au PSG. Mais en cas de départ, le club de la capitale réfléchit à des solutions alternatives et le média PSG Post affirme que parmi les choix envisagés, se trouve un certain Ederson.

Ederson, un profil qui plait au PSG

Pendant longtemps, le Brésilien a été le dernier rempart impressionnant de Manchester City. Mais comme sa formation, il a perdu de sa superbe et sera dans la dernière année de son contrat l’an prochain. De quoi provoquer une possible attaque du PSG, qui pourrait ainsi s’offrir un gardien d’expérience, fort dans les airs car habitué aux joutes de la Premier League, et dont le jeu au pied reste plutôt très précis. Le gardien révélé au Benfica Lisbonne n’est toutefois pas sur la pente ascendante dans sa carrière. Cela peut permettre de l’avoir à un prix raisonnable, lui qui est évalué à 20 millions d’euros désormais, avec le risque qu’il ne soit pas aussi fort qu’entre 2020 et 2022, quand il raflait chaque année le titre de meilleur gardien de Premier League. Point positif en vue d’une arrivée à Paris, Ederson est géré par un certain Jorge Mendes, qui connait le PSG comme sa poche.