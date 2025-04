OL ‍: Mikautadze est bouillant, Kvara lui donne une mission

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver dernier lors du marché des transferts, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint les rangs du PSG. De quoi particulièrement faire plaisir à... Georges Mikautadze.

Le PSG a réalisé un énorme coup l'hiver dernier lors du marché des transferts en récupérant Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Le Géorgien apporte déjà énormément au club de la capitale et pourrait même être un élément déterminant dans la quête de la Ligue des champions. Pour faciliter son adaptation en France, Khvicha Kvaratskhelia peut compter sur le soutien de deux de ses compatriotes : Zuriko Davitashvili (AS Saint-Etienne) et Georges Mikautadze (OL). Les deux Géorgiens sont régulièrement en contacts avec le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia peut en profiter pour apprendre un peu le français quand, de son côté, il n'hésite pas à conseiller ses jeunes coéquipiers.

Mikautadze vit un rêve éveillé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Ces dernières heures, Téléfoot a publié une séquence dans laquelle on peut voir Kvaratskhelia envoyer un message téléphonique à Mikautadze. Son désir ? Que le Lyonnais continue à empiler les buts : « Georges, comment ça va ? Tu es en grande forme en ce moment. Tu dois continuer comme ça. Tu sais, je te le dis à chaque fois, on doit marquer plus de buts ensemble en sélection. Allez, bonne chance mon frère, ça va bien ! ». Amusé, le Lyonnais indiquera par la suite à TF1 : « Je lui ai appris quelques mots en français. Je suis content que Kvara soit ici à Paris et que Zuriko Davitashvili soit à Saint-Etienne. La sélection, la Géorgie, le pays de mes parents, c'est important à mes yeux et à ceux de ma famille ». Si Mikautadze ne croisera plus la route de Kvaratskhelia et du PSG cette saison, il sera néanmoins aux prises avec son ami Davitashvili lors du derby entre l'OL et l'ASSE le 20 avril prochain. Un match très important dans la fin de saison des deux équipes.