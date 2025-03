Le PSG déménage du Parc des Princes, officialisation imminente

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier du futur stade du Paris Saint-Germain s'accélère subitement. En effet, Victoriano Melero, directeur général du PSG, est allé au Qatar pour faire valider le choix final.

Les supporters parisiens vont devoir l'accepter, d'ici à quelques années, ils devront dire au-revoir au Parc des Princes afin de rejoindre le nouveau stade de 70.000 places que les dirigeants du PSG ont décidé de construire. Plusieurs sites ont été envisagés, et cette semaine, c'est par exemple Aulnay-sous-Bois qui a avancé ses pions en présentant la maquette d'un stade...qui ne se fera pas. Le Parisien révèle que c'est le site de Massy-Palaiseau qui va très probablement rafler la mise. C'est sur un terrain de 72 hectares que devrait être construit le nouveau stade du Paris Saint-Germain, lequel sera facilement accessible via deux autoroutes, deux nationales, mais aussi le TGV, deux lignes de RER, le tramway et même la future ligne du Grand Paris Express. Car les dirigeants du PSG voulaient un stade pas trop éloigné du centre de Paris, mais également de Poissy où le club de la capitale a construit son centre d'entraînement.

Le PSG a présenté le site à l'Emir du Qatar

Après avoir visité plusieurs fois le site, et rencontré les élus et décideurs locaux, Victoriano Melero, directeur général du Paris Saint-Germain, se serait déplacé à Doha en février dernier. Cet aller-retour au Qatar avait pour but de présenter à l'Emir, qui sera le décideur final, le dossier de Massy-Palaiseau. Pour l'instant, ce dernier n'a pas encore fait connaître son choix, et à en croire Stéphane Bianchi, journaliste du quotidien parisien, aucune réponse n'interviendra avant la fin du ramadan. Cependant, les choses vont s'accélérer et tout va être bouclé avant l'été afin de mettre en route l'énorme machine administrative indispensable à la réalisation d'un tel projet puisqu'en plus du stade d'un peu plus de 70.000 places, le PSG va probablement créer une salle de spectacle, des boutiques, des bureaux.

Un futur Parc des Princes dévoilé, le PSG ne se déplace pas https://t.co/UiCBnlvrBG — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

Sur le papier, le seul souci avec ce site est la présence d'un radar destiné à l'aéroport d'Orly, situé à proximité et qui empêchera que le stade du Paris Saint-Germain dépasse les 70 mètres de hauteur. Pour régler cela, le cabinet d'architectes Populous, mondialement connu, a visiblement déjà trouvé une solution en creusant pour construire le premier niveau du stade. En 2011, la Fédération Française de Rugby avait envisagé de construire son grand stade au même endroit, mais y avait renoncé en raison de cet impératif technique. Pas de quoi faire paniquer le PSG qui a prévu une enveloppe d'un milliard d'euros pour ce dossier, lequel devrait se concrétiser dans les prochaines années.

Du côté des autres villes candidates, cela doit évidemment être la douche froide, même si l'espoir peut rester tant que le Qatar n'aura pas tranché. Pour Anne Hidalgo, qui a encore répété cette semaine qu'elle refusait de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain pour 38 millions d'euros, il va falloir se faire à l'idée de voir le PSG quitter la capitale.