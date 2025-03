Le PSG meilleur sans Mbappé ‍! Enorme clash dans L'Equipe du Soir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la qualification du Paris Saint-Germain à Liverpool, Johan Micoud a fait remarquer que le PSG semblait meilleur sans Kylian Mbappé. Stéphane Guy l'a mal pris et les deux hommes se sont brutalement affrontés.

Les champions de France ont signé un authentique exploit en s'imposant à Anfield, obtenant par la même occasion un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais, sur le plateau de L'Equipe du soir, l'euphorie allait rapidement tourner à un affrontement totalement incroyable et qui n'était pas du tout prévu. C'est Johan Micoud qui a lancé le débat en évoquant le fait que cette saison le Paris Saint-Germain « Mbappé n’est pas là et tous les problèmes qu’il y avait ces dernières saisons au PSG venait souvent de lui. On l’a même vu avoir des problèmes lorsqu’il était entouré de Messi et Neymar, il ne voulait pas jouer ici, il ne voulait pas jouer là, quand il sortait c’était la polémique. Cette année, il n’est pas là et cela créé moins de conflits », lançait l'ancien joueur, ce qui faisait bondir Stéphane Guy.

Stéphane Guy et Johan Micoud, c'était violent

L'ancien journaliste vedette de Canal+, qui qualifie Kylian Mbappé de « génie français », a tout de suite répondu à son collègue de plateau : « Johan fait une fixette sur Mbappé. La patte de Mbappé sur les résultats du PSG est indiscutable. Ils ont fait finale et demi-finale. Comme d’habitude, on a la mémoire très courte dans le football (...) J’espère pour toi que le PSG ne va pas croiser le Real Madrid en demi-finale et que Mbappé ne marquera pas à l’aller et au retour. A chaque émission, tu veux réduire Mbappé, et c’est très français d’ailleurs. On réduit, on réduit... (...) Mbappé tu en parles à longueur d’émission ». Et cette fois, le ton est monté brutalement entre les deux hommes, Johan Micoud répétant que, selon lui, le joueur parti au Real Madrid n'avait pas fait que des bonnes choses au PSG, loin de là.

Victoire du PSG à Anfield = maxi seum de Stéphane Guy. J’aime. pic.twitter.com/pNW7yaxb0p — John B. Foot ⚽️ (@StekBullison) March 12, 2025

« Tu es de mauvaise foi, tu as deux têtes de turc, c’est Deschamps et Mbappé. Je partage des émissions avec toi, et je le vois bien », lançait Stéphane Guy à l'ancien footballeur, qui montait dans les tours. « Tu veux faire mon procès ? Alors pourquoi tu dis ça ? Je pensais que tu étais un peu plus intelligent, mais en fait, tu n’es pas assez intelligent pour comprendre ce que je dis. Je ne me permettrai pas de te dire que toi, ta cible, c'est Nasser Al-Khelaifi et le Qatar non-stop par exemple. Je ne me permettrai pas de le dire, mais toi, tu as le droit de donner ton avis et de les cibler tout le temps », ripostait Micoud. « Tu as le droit de défendre Nasser et le Qatar si tu trouves que l’application du Qatar dans le foot est bien, tu as le droit », lui répondait l'ancien journaliste de Canal+, s'attirant une dernière réponse : « C’est irrespectueux de ta part, tu me manques de respect. On a touché à Kiki, le génie français... ». Pour Olivier Ménard, l'heure était venue de reprendre la main et de calmer les deux protagonistes visiblement très remontés.