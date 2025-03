PSG ‍: L’avenir de Kolo Muani bascule d'un seul coup

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG cet hiver, Randal Kolo Muani a connu des débuts sensationnels à la Juventus Turin. Mais l’euphorie est vite retombée, à tel point que son avenir s’en retrouve de nouveau chamboulé.

Les débuts de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin ont impressionné tout le monde, l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain ayant inscrit plusieurs buts lors de ses premiers pas dans son nouveau club. Très vite, il a été question pour la Vieille Dame de trouver un accord avec le PSG pour un nouveau prêt, cette fois avec option d’achat, de l’ancien Nantais. Mais depuis plusieurs semaines, les choses ne se déroulent plus vraiment comme dans un conte de fées, ni pour Randal Kolo Muani, ni pour son club.

L’attaquant de l’Equipe de France n’a plus marqué depuis cinq matchs toutes compétitions confondues et surtout, la Juventus est menacé par la Lazio et Bologne dans la course à la qualification directe en Ligue des Champions. Le classement final des Bianconeri sera justement un élément clé pour l’avenir de « Kolo », comme le relève la Gazzetta dello Sport. Le média italien l’affirme, une non-qualification de la Juventus Turin pour la prochaine édition de la Ligue des Champions mettrait quasiment un terme à l’histoire entre Randal Kolo Muani et le club turinois.

Kolo Muani à la Juve, un énorme point d'interrogation

En effet, la Vieille Dame n’aura tout simplement pas les moyens d’assumer une option d’achat pour s’offrir l’attaquant du PSG si elle ne participe pas à la prochaine C1. De plus, la presse italienne s’alarme de plus en plus sur les performances en dents de scie de l’ancien attaquant de Francfort, plus aussi décisif qu’à son arrivée et qui n’est pas certain d’avoir la bénédiction du futur entraîneur de la Juve, en cas de départ de Thiago Motta. Alors que l’on pouvait imaginer Kolo Muani s’installer sur la durée à Turin il y a encore quelques semaines, tout va décidément très vite et à présent, il n’est plus totalement imaginable de le voir revenir au PSG… avant de filer dans un autre club européen. Car pour Paris, rien n’a changé et l’idée de Luis Enrique n’est pas de le réintégrer dans la rotation de ses attaquants la saison prochaine.