Les chants et les banderoles à l’encontre d’Adrien Rabiot dimanche lors de PSG-OM continuent de faire réagir et certains observateurs pointent dans ces débordements la responsabilité du club parisien.

Comme cela était redouté, Adrien Rabiot a été la cible des supporters du Paris Saint-Germain lors du Classique face à l’Olympique de Marseille dimanche au Parc des Princes. Formé dans la capitale, l’ancien Turinois a rejoint le rival marseillais lors du dernier mercato, ce que les supporters du PSG ne lui ont pas pardonné. Mais la ligne rouge a indiscutablement été franchie dimanche, avec des insultes orales et écrites sur le joueur et sa famille. Le père d’Adrien Rabiot, décédé, a lui aussi été cité par les chants et les banderoles du Parc des Princes. Des dérapages intolérables aux yeux de Carine Galli, laquelle n’a pas manqué de dire à quel point elle était écoeuré par les incidents de plus en plus fréquents dans les stades de Ligue 1 ces dernières semaines. La journaliste de La Chaîne L’Equipe se demande par ailleurs dans quelle mesure les clubs sont complices de ces agissements.

« Les clubs sont complices » selon Carine Galli

« Véronique Rabiot a raison de s’indigner, mais au fond, elle sait que ça ne changera rien. L’indignation est de plus en plus importante semaine après semaine, mais chaque semaine c’est pire. Marseille a le bon rôle, mais cela pourrait être l’inverse, tous les clubs sont concernés et chacun ne pense qu’à sa petite boutique. Il n’y a même pas écrit le nom de Rabiot dans le communiqué d’excuse du PSG. D’autres années, c’est Valbuena qui était pendu dans les tribunes au Vélodrome, on n’en oublie même des histoires affreuses qui ont eu lieu par le passé » a d'abord lâché Carine Galli, exaspérée, avant de poursuivre.

« Tu peux exprimer ton dégoût vis-à-vis d’un joueur considéré comme un traitre, sans pour autant attaquer une famille et un papa décédé. On n’est pas obligé d’être dans la pourriture absolue. Les clubs sont responsables de leurs supporters. Les clubs sont complices parce qu’ils sont à la botte de leurs supporters » s’est indignée la chroniqueuse de L’Equipe de Greg, révoltée par l’attitude des supporters en France et par le manque de réaction des clubs pour les éviter ou tout du moins les sanctionner. Un message à l’encontre du PSG dans le cas de Rabiot, mais qui vise tous les clubs de Ligue 1 en règle générale.