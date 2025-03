Van Dijk et le PSG, Liverpool peut dormir tranquille

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé proche du PSG par la presse anglaise, Virgil Van Dijk est surtout très bien parti pour prolonger à Liverpool selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

Solide défenseur central des Pays-Bas et surtout de Liverpool depuis quasiment une décennie, Virgil Van Dijk a été vu en grandes discussions avec les dirigeants du PSG dans les couloirs d’Anfield Road lors du 1/8e de finale retour de Ligue des Champions. Le lien a rapidement été fait par la presse anglaise avec un possible intérêt du club de la capitale française pour le défenseur central néerlandais, qui arrive en fin de contrat au mois de juin et se pose légitimement des questions sur son avenir. Mais ce lien avec le Paris SG avait été rapidement démenti, et depuis, rien n’a permis de relancer cette rumeur. Cela va même radicalement dans le sens opposé puisque tout indique que Liverpool et Van Dijk discutent activement d’un nouveau contrat.

Liverpool est confiant pour garder Van Dijk

Virgil and Cody start for @OnsOranje in their #NationsLeague quarter-final against Spain 🦁 pic.twitter.com/Kxp8JfLs1s — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2025

Fabrizio Romano confirme dans une vidéo sur sa chaine Youtube que Liverpool est très optimiste quant à sa capacité à convaincre son capitaine de rester, surtout que l’ancien joueur du Celtic Glasgow et de Southampton ne discute concrètement avec aucun autre club européen. La voie est donc libre et elle pourrait permettre de prolonger la belle aventure de Van Dijk sur les bords de la Mersey, alors que le défenseur central prend une place prépondérante dans ce qui reste une belle saison pour Liverpool. Aucun accord n’a été trouvé, mais à 33 ans, le Néerlandais aux plus de 70 % de duels aériens gagnés cette saison en Premier League va tout droit vers une suite et peut-être une fin de carrière sous le maillot des Reds. Sans que le PSG ou un autre club européen ne trouve à y redire.