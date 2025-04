RMC ‍: Daniel Riolo menacé par son patron

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Daniel Riolo est une voix très écoutée dans l'environnement de la Ligue 1 même si ses excès agacent. Le directeur général de RMC Karim Nedjari en est conscient et attend plus de calme de la part de son polémiste à l'avenir.

Ces dernières années, la Ligue 1 excite parfois plus les foules par ses polémiques que par le scénario de ses matchs. Le cru 2024-2025 est un modèle du genre : crise des droits TV, conflits entre les présidents de Ligue 1, tensions en tribunes. Une actualité qui fait les choux gras des médias et notamment de RMC. Sur la radio fondée en Principauté, Daniel Riolo n'est jamais loin des plus grosses passes d'armes. Le polémiste a un avis tranché sur le football français, défrayant souvent la chronique avec ses prises de parole.

Daniel Riolo appelé au calme sur RMC

Les débats passionnés et souvent musclés de Daniel Riolo lui attirent la sympathie de ses partisans mais une profonde inimitié d'autres auditeurs. Un élément non négligeable pour Karim Nedjari, le directeur général de la station. L'ancien journaliste de Canal+ et du Parisien vise de meilleures audiences pour RMC et il pense qu'un Daniel Riolo plus apaisé à l'antenne aiderait beaucoup.

L'After Foot provoque un énorme scandale https://t.co/7hK2StxXs1 — Foot01.com (@Foot01_com) April 4, 2025

« La passion nécessite la maîtrise. RMC est une radio populaire ; mais plus on parle au populaire, plus il faut soigner son discours et être posé. Ce n'est pas parce que tu hurles que tu as raison. Je l'ai souvent dit à Daniel (Riolo) : « Ce que tu dis en hurlant, je l'écouterais davantage avec un ton apaisé. » On gagnerait tous à moins hurler pour être mieux entendu. Mais c'est aussi valable pour la partie 6h-15h », a t-il confié en interview à L'Equipe. Reste à voir si les fidèles de RMC apprécieraient ce changement alors que la station créée à Monte-Carlo s'est reconstruite depuis 20 ans sur ces fameux débats chauds. Daniel Riolo a lui fait grimper sa réputation et sa notoriété grâce à son ton unique et souvent explosif à l'antenne.