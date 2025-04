Achraf Hakimi arrête tout, son choix surprenant

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Longtemps associé à Adidas, marque pour laquelle il a régulièrement fait la promotion, Achraf Hakimi se montrait de plus en plus souvent avec des produits de marques concurrentes. C’est désormais officiel, le joueur du Paris Saint-Germain a changé d’équipementier et a fait un choix pour le moins surprenant.

Depuis plusieurs années, Achraf Hakimi était partenaire d’Adidas et se montrait régulièrement avec des produits de la marque aux trois bandes. Toutefois, sa fidélité envers celle-ci a récemment pris du plomb dans l’aile. Depuis le début de l’année 2025, le latéral droit marocain était souvent aperçu aux entrainements du Paris Saint-Germain ou dans les couloirs des stades avec d’autres équipementiers. En février dernier, par exemple, il avait été aperçu portant une paire de chaussures Nike, concurrent historique d’Adidas. Finalement, ce n’est pas vers la marque à la virgule que s’est redirigé Achraf Hakimi. Le joueur de 26 ans a officiellement changé d’équipementier pour passer chez Under Armour.

Surprise, Hakimi quitte Adidas pour une marque en pleine expansion

Dans un communiqué officiel, Achraf Hakimi a annoncé quitter Adidas pour devenir ambassadeur de la marque Under Armour. Cette marque américaine est en pleine expansion dans le secteur du football après dix-huit mois de croissance notable. Désireuse de s’implanter dans le marché français, elle marque un gros coup en s’offrant en partenaire commercial l’un des joueurs les plus médiatisés du championnat de France. « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Under Armour, une marque qui conçoit d’excellents produits et qui correspond parfaitement à mes valeurs », a déclaré le vice-capitaine du Paris Saint-Germain à propos de son nouvel accord commercial.

À partir d’aujourd’hui, il portera les chaussures Shadow Elite 3, la dernière en date de l’entreprise américaine. Autrement, il mettra également en avant les gammes de vêtements (performance et life style) d’Under Armour. Achraf Hakimi rejoint une liste de joueurs qui avaient franchi le cap avant lui, comme Pedro Porro (Tottenham), Sacha Boey (Bayern Munich) et Ferran Torres (FC Barcelone).