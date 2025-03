PSG ‍: Salaire multiplié, le clan Rabiot s'est planté

Dans : PSG.

Dans un entretien accordé à l’émission « Complément d’enquête », Véronique Rabiot a dénoncé la manipulation des supporters parisiens. La mère et conseillère d’Adrien Rabiot assure que le Paris Saint-Germain a fait fuiter de fausses informations. Sa réputation serait pourtant bel et bien justifiée.

Véronique Rabiot avait besoin de vider son sac. Encore marquée par les insultes lues et entendues lors du Classique avant la trêve internationale, la mère et conseillère d’Adrien Rabiot croit savoir pourquoi le Parc des Princes lui a réservé un traitement aussi hostile. L’invitée de l’émission Complément d’enquête, revenue sur les conditions du départ libre de son fils en 2019, affirme que le Paris Saint-Germain a laissé fuiter de fausses informations sur ses exigences financières.

L'accusation de Véronique Rabiot

« Comment expliquer un tel niveau de haine des supporters parisiens ? Je pense qu'ils ont été manipulés, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Je pense qu'ils ont été manipulés par le club certainement, a répondu Véronique Rabiot. Les infos que le club a fait passer en disant que c'est parce que je voulais beaucoup d'argent, parce que je ne voulais pas resigner… On m'a fait passer pour une femme vénale et on a trompé les supporters en fait. » La gourmandise de la représentante a pourtant été soulignée à de nombreuses reprises ces dernières années. Et notamment du côté de la Juventus Turin, rappelle PSG Inside-Actus.

Véronique Rabiot dément avoir réclamé plus d'argent au moment des négociations avec le PSG



"on a voulu me faire passer pour une femme vénale"



Le compte X dément la version de Véronique Rabiot et révèle que l’agente avait réclamé un salaire multiplié par cinq ou six afin de prolonger au Paris Saint-Germain, sans compter les primes et les commissions. On apprend également que la mère du milieu de l’Olympique de Marseille tentait d’influencer les choix du coach Unai Emery, sans succès. Et qu’elle ne se gênait pas pour négocier avec d’autres clubs dans le dos des dirigeants parisiens. A croire que Véronique Rabiot n’était pas non plus irréprochable.