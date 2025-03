Al-Khelaïfi ‍: Véronique Rabiot va tout dire, il la félicite

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pas de football ce jeudi soir en France, mais un reportage de France 2 sur le fonctionnement du PSG et de son président qui va forcément beaucoup faire parler.

L’histoire d’amour entre Adrien Rabiot et le PSG s’était déjà très mal terminée lors du passage du milieu de terrain dans la capitale, mais cela continue de sérieusement se dégrader. Depuis qu’il a signé à l’OM, l’international clame son amour pour Marseille, une ville et un club qui le font vibrer, lui qui a été formé à Paris. Son accueil au Parc des Princes lors du récent Classique a été houleux, et des banderoles insultantes envers lui et sa mère ont fleuri sans que cela ne fasse broncher les dirigeants parisiens. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais digéré la façon dont les choses se sont terminées avec « le Duc » et ce cas précis va faire l’objet d’une partie du reportage de France 2 ce jeudi soir.

« Je salue son très grand courage »

Dans Complément d’Enquête, les journalistes de France Télévisions vont notamment s’attarder sur la manière de fonctionner du PSG. Ils ont réussi à remonter la fameuse « armée numérique » très active sur les réseaux sociaux pour nuire à ceux qui osent contredire le président qatari du club francilien et exposeront donc le résultat de leur enquête sur France 2 ce jeudi soir.

En conclusion de ce reportage, c’est Véronique Rabiot qui aura le dernier mot, la mère et représentante d’Adrien Rabiot ayant accepté de témoigner de la pression qu’elle a pu subir quand elle était encore en contacts avec Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. Une prise de parole courageuse selon le journaliste en charge de cette enquête. « Je salue son très grand courage d’oser prendre la parole car peu osent le faire. Elle dit publiquement ce que beaucoup de personnes disent en off », a livré Fabien Touati dans les colonnes de La Provence. Un reportage et une prise de parole forcément attendus, surtout après l’extrait de la réunion sur les droits TV à l’intersaison, qui a beaucoup fait réagir sur la manière dont le football français fonctionne à son plus haut niveau.