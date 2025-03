Le PSG dément un déménagement express à Massy

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, les réseaux sociaux se sont enflammés autour d’un possible déménagement du PSG à Massy, avec l’information de la construction d’un stade à 1 milliard d’euros dans l’Essonne.

Le dossier du changement de stade fait du bruit ces dernières heures et l’information livrée par le site L’essentiel de l’Echo a remis une pièce dans la machine. Selon cette source, l’Emir du Qatar a personnellement donné son accord pour que le chantier d’un nouveau stade du Paris SG soit lancé à Massy, avec un projet colossal. Un stade de 90.000 places est évoqué pour un coût total dépassant le milliard d’euros, une somme entièrement payée par le Qatar.

Aucune décision prise par le PSG pour l'instant

« Massy s’est imposée comme le site le plus solide, le plus lisible et le plus soutenu. L’annonce officielle n’a pas encore été faite, mais elle ne serait plus qu’une question de calendrier » a détaillé le média spécialisé. Mais si le dossier de Massy semble effectivement tenir la corde pour accueillir le stade du PSG à l’avenir, il est encore trop tôt pour affirmer que la commune de l’Essonne a été définitivement choisie selon des sources proches du PSG. Abdellah Boulma a par exemple formellement démenti l’information selon laquelle une décision définitive avait été prise à ce sujet. Même chose pour Bruno Salomon, journaliste pour Ici Paris.

Le PSG part à Massy, le Qatar paie 1 milliard d'euros https://t.co/hC49eevbBP — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2025

« Comme l'a annoncé @AbdellahBoulma confirmation que rien n'a été décidé dans le choix d'un site pour un futur stade pour le PSG. Des études sont en cours, aucune décision prise et donc rien de finalisé » a publié sur son compte X celui qui intervient aussi sur la Chaîne L’Equipe. Autre compte proche de la direction du PSG, La Source Parisienne est sur la même ligne. « Contrairement à ce qui a pu sortir ce soir et ces dernières semaines non le PSG n’a pas encore pris de décision pour son site » confirme le compte spécialisé sur X.

Il est donc encore trop tôt pour affirmer que le Paris Saint-Germain va quitter le Parc des Princes pour construire sa nouvelle enceinte à Massy ou ailleurs puisqu’à priori, le Qatar n’a toujours pas tranché ce dossier de manière définitive. Reste qu’un départ du Parc, un véritable crève-coeur pour de nombreux amoureux du club Bleu et Rouge, est plus que jamais d’actualité.