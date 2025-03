Dembélé Ballon d'Or, Marquinhos trahit le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé y est allé encore de son but avec l'équipe de France, et l'attaquant du PSG fait de plus en plus figure de favori pour le Ballon d'Or 2025. Sauf que Marquinhos estime, lui, que son coéquipier ne le mérite pas vraiment.

La pause internationale n'a pas été suffisante pour stopper l'incroyable série d'Ousmane Dembélé, qui a soulagé les Bleus en marquant le deuxième but tricolore contre la Croatie. Cette saison et toutes compétitions confondues, l'attaquant de 27 ans a inscrit 23 but, rien que sur cette seule année 2025 et 32 sur toute la saison. Avec la France qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, et le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, les planètes s'alignent pour Ousmane Dembélé dans la quête du Ballon d'Or. Oui, mais voilà, le joueur du PSG va probablement apprendre avec stupéfaction que son capitaine, Marquinhos, n'est pas réellement du même avis concernant le favori pour décrocher le pris le plus prestigieux pour un footballeur.

Marquninhos dévoile son favori pour le Ballon d'Or

En marge des qualifications pour le Mondial 2026, et avant la rencontre décisive face à l'Argentine, le défenseur de l'équipe du Brésil et du Paris Saint-Germain, a répondu à une question sur Raphinha, l'ailier gauche du FC Barcelone et de la sélection brésilienne. Et Marquinhos n'a pas bégayé. « Raphinha est un phénomène. Maintenant, tout le monde voit son potentiel, c'est ce que nous avions déjà constaté en interne en équipe nationale. Il est très intelligent et il a tout pour gagner le Ballon d'Or cette année », a confié le capitaine du PSG. Une déclaration qui a évidemment été relayée par les supporters du Barça et les médias catalans, heureux de voir que Marquinhos fait ce choix. Forcément, du côté des fans parisiens, c'est la stupéfaction et certains se demandent si le défenseur brésilien a bien pesé le poids de sa déclaration.

🚨🗣️ Marquinhos : « Raphinha a tout pour remporter le Ballon d'Or cette année. » pic.twitter.com/djae3VMXNL — Barça News (@BarcaNewsFRA) March 23, 2025

Ousmane Dembélé n'en fera probablement pas une affaire d'État, mais forcément, l'attaquant français, qui a largement contribué aux performances de l'équipe de Luis Enrique, aurait probablement apprécié que son capitaine ne prenne pas aussi ouvertement parti pour un joueur du FC Barcelone. A Dembélé de continuer à enchaîner les buts décisifs pour montrer à Marquinhos que finalement il n'aura rien volé si en fin d'année, c'est lui qui vient chercher le Ballon d'Or et pas Raphinha. Et pourquoi pas lors d'une éventuelle finale de la Ligue des champions, puisque le PSG et le Barça ne pourront se croiser qu'à ce stade de la compétition.