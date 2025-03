L'OM joue la carte du pauvre, le mensonge ne passe pas

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir au Parc des Princes, le PSG a gagné le Classique de Ligue 1 face à l'OM. Pour certains observateurs, le club phocéen doit arrêter de se trouver des excuses et progresser bien plus rapidement.

Le PSG a terminé une semaine parfaite dimanche soir avec une victoire dans le Classique face à l'OM. Les hommes de Luis Enrique, bien que fatigués par leur qualification en Ligue des champions contre Liverpool, ont fait le travail pour s'imposer face à des Phocéens qui venaient au Parc des Princes avec des ambitions. Mais voilà, l'écart de niveau entre les deux formations rivales est encore très important. Beaucoup à la fin du match parlaient d'une rivalité sportive devenue impossible du fait du trop grand écart de budget entre le PSG et l'OM. Mais pour Florent Gautreau, c'est une excuse beaucoup trop facile.

L'OM, des excuses faciles face au PSG ?

Lors d'un passage sur RMC, le journaliste a en effet poussé un coup de gueule sur le sujet : « L'opposition, on l'attend et c'est un Classique. Il faut arrêter de juste dire : 'Ouais l’écart est trop grand. Ça ne sert plus à rien, c’est mort'. Arrêtons avec ce discours. C'est le principe de la prophétie auto-réalisatrice. Sportivement et économiquement, dans la façon dont il constitue son effectif, l’OM a les moyens de jouer en regardant le PSG droit dans les yeux. (...) Il peut y avoir un Classique, sii t'es plus à la hauteur sportivement dans le mercato et l'envie... Le Classique est toujours un rendez-vous. C'était à l'OM de montrer qu'il était à la hauteur. On oublie les adversaires. Le PSG est plus fort parce que c'est une équipe et pas seulement à cause du budget ». L'OM, dauphin du PSG, est à 19 points du PSG. Une sacrée gifle alors que beaucoup à Marseille prédisaient un titre en Ligue 1 avec le départ de Kylian Mbappé l'été dernier et le prétendu nivellement par le bas de l'effectif francilien... Il faut croire que la réalité fait plus mal que prévu.