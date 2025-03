PSG ‍: Rabiot et l’OM, le CUP annonce l’arrêt du Classique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant le choc face à l’Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain tente de convaincre ses supporters d’éviter tout dérapage. Le club de la capitale craint une interruption, voire l’arrêt définitif du Classique. Un scénario quasi inévitable pour le Collectif Ultras Paris.

Pour le Paris Saint-Germain, le Classique se prépare aussi avec les supporters. Le club francilien s’attend à un match particulièrement électrique durant lequel ses fans risquent de dépasser les limites. Outre l’hostilité habituelle envers le rival, la présence de l’ancien Parisien Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille amènera encore un peu plus de tension. La direction a donc demandé à ses salariés d’anticiper de probables dérapages.

Le football est notre passion commune. Ce qui nous relie au terrain, aux joueurs, et nous rassemble chaque semaine, dans le fair-play le plus total. #SupportersSupportons pic.twitter.com/czLnEkpWIc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 12, 2025

« On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios, a confié un employé du club à L’Equipe. Le pire ? Un arrêt complet de la rencontre à cause de chants ou de banderoles répréhensibles. A défaut, on prévoit au moins une petite interruption. » C’est pourquoi le tombeur de Liverpool en Ligue des Champions a lancé une campagne « Supporters, Supportons ». Le Paris Saint-Germain a notamment envoyé un courrier à ses abonnés pour rappeler la lutte de la Ligue de Football Professionnel.

Le CUP pessimiste

« Les chants insultants et discriminants n'ont pas leur place dans notre enceinte, peut-on lire dans la lettre. Le Parc est un lieu de rassemblement ouvert à tous les passionnés de football. Contre l'homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe. » Reste à savoir si le Collectif Ultras Paris écoutera le message. Le groupe de supporters a évidemment prévu un tifo et des chants hostiles qui risquent de ne pas plaire à l’instance.

« Honnêtement, je ne vois pas comment le match ne sera pas arrêté si la Ligue met un point d'honneur à écouter tout ce qu'il va se dire en tribune », a prévenu un membre du CUP. Pas de quoi rassurer le Paris Saint-Germain, conscient que ses propres fans pourraient devenir le principal atout de l’Olympique de Marseille. La campagne sera donc maintenue jusqu’à dimanche.