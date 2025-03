Le PSG sacrifie 40 ME pour vendre Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté cet hiver à la Juventus Turin par le PSG, Randal Kolo Muani fera l’objet de vives négociations entre les deux clubs cet été.

Avec 5 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de Série A, Randal Kolo Muani a globalement réussi ses débuts à la Juventus Turin. Dans une équipe en grosse difficulté, l’international français a amené sa vitesse et son insouciance pour débloquer plusieurs matchs. Depuis un mois, les temps sont plus difficiles pour l’attaquant prêté par le PSG, moins en réussite et qui a vu son entraîneur Thiago Motta se faire limoger. Igor Tudor a pris en mains la Vieille Dame et rien ne dit pour l’instant que Kolo Muani entrera dans ses plans.

Kolo Muani à la Juve, le PSG récupère Khephren Thuram https://t.co/X84em3vvoa — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2025

Le Corriere dello Sport pense tout de même que la Juventus Turin va tenter de conserver Randal Kolo Muani à l’issue de la saison, via un transfert sec ou un second prêt. Le tarif fixé par le PSG a en tout cas été dévoilé par le média italien, qui affirme que l’actuel leader de la Ligue 1 acceptera de se séparer de Randal Kolo Muani en échange d’un chèque de 50 millions d’euros, soit 40 millions d’euros de moins que la somme investie pour le recruter en provenance de Francfort pour un total de 90 millions d’euros à l’été 2023.

Kolo Muani vendu seulement 50 millions d'euros ?

Un gros sacrifice de la part du club parisien, qui sait qu’il n’a de toute façon aucune chance de rentrer dans ses frais en récupérant l’argent investi par le passé sur Randal Kolo Muani. Comme indiqué par ailleurs dans la presse italienne, une autre solution existe pour limiter la casse, celle de récupérer un joueur de la Juventus Turin dans la transaction. Ces dernières heures, le nom de Khephren Thuram a été évoqué, l’ex-milieu de terrain de l’OGC Nice ayant un profil très apprécié de Luis Enrique et de Luis Campos. Le PSG va maintenant devoir choisir la solution qu’il préfère pour gérer au mieux le départ de Randal Kolo Muani.