PSG-OM ‍: Le Qatar craint une défaite sur tapis vert

Par Claude Dautel

Le match PSG-OM sera sous haute surveillance, notamment de la part des élus, car tout le monde sait que des chants injurieux risquent de tomber des tribunes. L'hypothèse d'un arrêt du match est même de plus en plus envisagée.

Clément Turpin et le délégué de la LFP vont avoir une sacrée responsabilité dimanche soir dans un Parc des Princes incandescent, puisque tout le monde le sait, ce classique PSG-OM risque de donner lieu à des débordements en matière de vocabulaire et de banderoles. Même si dans les tribunes et autour du stade parisien, tout sera calme, car les supporters marseillais sont interdits de déplacement, c'est des chants injurieux qui font craindre que la rencontre soit arrêtée et même définitivement annulée. Pour preuve de cette inquiétude, le Paris Saint-Germain a mis en ligne une campagne afin d'appeler ses supporters à la saison, laissant même entendre que le PSG pourrait avoir match perdu en cas de débordements trop sérieux. Même si vendredi, lors de l'entraînement marseillais au Vélodrome, des chants homophobes ont été entendus, et ont attisé la rivalité, Nasser Al-Khelaifi espère que le Collectif Ultras Paris tiendra ses troupes, mais Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe n'y croit pas.

Dans le collimateur des autorités, le chant contre les « rats » ou contre Adrien Rabiot et sa maman, mais aussi le malheureusement célèbre « Marseille Marseille on t’enc.... ». Du côté du Paris Saint-Germain, on est conscient que les élus de tous bords ont déjà préparé des communiquées et des tweets vengeurs, si le moindre incident de ce genre a lieu dimanche soir. Sur X (anciennement Twitter), les supporters parisiens sentent, eux, que le piège est tendu, car si chaque chant injurieux au Parc des Princes fait l'objet d'une polémique, ce n'est jamais le cas lorsque cela a lieu ailleurs et forcément cela n'est pas un bon signe et à en croire notre confrère, du côté du PSG, on est persuadé que le pire est à craindre, avec même en point final un arrêt définitif de la rencontre si tout va trop loin et le match gagné par l'Olympique de Marseille sur tapis vert.

Sur le plateau de l'Equipe de Greg, le journaliste du quotidien sportif pense que tout va dérailler pendant ce PSG-OM. « Est-ce que les supporters parisiens vont être tenables ? Je ne pense pas. On voit bien que sur les réseaux, la réponse à la campagne du PSG c’est de dire : « laissez nous tranquilles, c’est un classique, c’est le retour de Rabiot, on va faire ce qu’on veut ». Là où le PSG a un peu la main, c’est sur le Collectif Ultras Paris, où ils peuvent discuter avec eux pour les banderoles et que pour les leaders demandent aux autres de ne pas avoir des chants injurieux ou homophobes. Après, ce que les gens feront dans le stade, c’est incontrôlable et le PSG le sait. C’est pour cela qu’ils ont très peur sur ce match, car ils savent qu’il sera très regardé et que les pouvoirs publics ont ciblé cette rencontre pour en faire un exemple. Et à tout moment, le match peut être arrêté », prévient Loïc Tanzi à la veille de ce rendez-vous qui sera encore très suivi sur DAZN.